苗博雅稱若投降「第一批被殺」！他示警1事

▲台北市議員苗博雅昨（9）日稱若台灣投降，「我絕對是第一批被抓、甚至被殺的，我不會跟你們一起投降」。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅日前在直播中以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，昨（9）日晚間更稱「我絕對是第一批被抓、甚至被殺的，我不會跟你們一起投降」。對此，資深媒體人黃揚明今（10）日示警，「還沒戰爭，但你唱衰政府投降，不是執政黨樂見的喔！」

黃揚明今日在臉書發文表示，「戰爭是不可驗證的議題，吵這些很無聊，但有群人想賺戰爭的紅利，才會一直消費。」

廣告 廣告

黃揚明話鋒一轉示警，「不過我只是想提醒苗議員，政府發的小橘書說，任何投降的消息都是假訊息，雖然還沒戰爭，但你唱衰政府投降，不是執政黨樂見的喔！」

網友們也紛紛留言表示，「我只知道上次公館圓環抗議出事，有人馬上烙跑」、「越苗越黑了」、「開戰就先掛你了，還等投降？」、「民進黨很想驗證」、「人在安全的狀態，通常都會表現的很勇敢」。

絕不投降！苗博雅：我會是第一批被抓甚至被殺的

苗博雅上月底直播提到，若台灣發生戰爭，該上班、上學，該開店的還是會照常運作，並以烏克蘭為例，遭受俄羅斯攻擊已3年，未遭佔領區的孩子仍正常上學，上班族照常工作，商店也未停擺，一番言論被砲轟。

苗博雅昨晚又在直播中直言，很多人覺得中共統治台灣，可以吃香喝辣，願意投降。那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了，「我和我的家人都沒有外國護照，而我知道像我這樣的人，若台灣被中共佔領，絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴瑞隆發「陳菊黑白照」又刪文！4字嚇壞眾人 他：是在哭喔？

蔡英文1舉動「逼宮這人」！邱毅預言下一步：聞到濃濃血腥味

徐巧芯論文抄襲？造謠者身份曝光慘了！媒體人驚呼：大型翻車現場