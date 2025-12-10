苗博雅稱金門開戰仍可上班課 國防部回應了

▲國防部副發言人喬福駿。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅日前在直播中表示，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣（本島）還是可以繼續上班、上學」，但卻遭質疑過於樂觀。對此，國防部今日表示，戰時能夠讓民生基本的生活、能夠讓民生基本的運行、能夠正常的運作，這才是最重要的一件事情。

苗博雅上月底在直播時談到國防部推出的《台灣全民安全指引》，指出現代戰爭並非全境都陷入戰火，並以俄烏戰爭為例，說明未遭佔領地區仍維持上班與上課，她表示「如果台灣被敵國入侵，比如中國攻擊金門馬祖，那其實台灣本島的大多數的日常運行，都還是會日常運作。」不過，此番言論引來部分名嘴、藍營人士與網友批評過於樂觀。

國防部今日例行記者會上，媒體詢問，苗博雅言論與國防部評估的戰時狀態是否一致，民眾能依此備戰嗎？國防部副發言人喬福駿少將強調全社會防衛韌性的重要，在戰時不論是國軍或者是公部門、民防團隊、義工或者是國人，都要共同的抵抗敵人，所以全社會防衛韌性是非常重要的。

喬福駿說，在這個全社會防衛韌性構成的狀況下，能夠讓民生基本的生活、能夠讓民生基本的運行、能夠正常的運作，這才是最重要的一件事情。

