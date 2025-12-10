苗博雅稱金門開戰仍可上班課 徐巧芯酸爆

▲徐巧芯怒嗆苗博雅，身為非前線軍人，戰時會被分配到何種任務，如「灘岸守備？防衛基礎設施？」不該不是自身去送死，就說得雲淡風輕。（圖／記者葉政勳攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，更稱「我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我不會跟你們一起投降」。國民黨立委徐巧芯批，這是在暗示大家要上戰場，一個公館圓環都苗頭不對就閃人了，還大言不慚講戰爭來了照樣上班上課。

徐巧芯怒嗆苗博雅，身為非前線軍人，戰時會被分配到何種任務，如「灘岸守備？防衛基礎設施？」不該不是自身去送死，就說得雲淡風輕。徐巧芯指出，若面臨戰爭，當前真正要討論的是六大關鍵問題，包括編現比下降、軍人待遇不符社會比例、少子化衍生的未來軍人人數不足、向國外採購軍備卻遲遲未到、關鍵基礎設施如何防護，以及台灣太小、進入城鎮戰如何控制最小傷亡。

徐巧芯抨擊，戰爭不應被暗示為「因為如果投降我會被抓被殺，所以大家要上戰場打仗，反正多數人還是正常生活」這種鬼話。她認為，苗博雅的邏輯，根本就是將戰爭視為「要打去練舞室打」般輕描淡寫。她強調，應將重點放在解決國防實務問題，而非以缺乏現實感的言論來麻痺人心，使嚴肅的國安議題失焦。

