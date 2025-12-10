苗博雅稱金馬遭攻擊 本島仍可上班！政治粉專怒開嗆

社會民主黨籍台北市議員苗博雅表示，認為若金門、馬祖遭受攻擊，台灣本島多數地區仍可能維持一般上班上課。（圖／翻攝自苗博雅臉書）





社會民主黨籍台北市議員苗博雅近日在直播節目中談及現代戰爭形式，她以俄烏戰爭為例，認為若金門、馬祖遭受攻擊，台灣本島多數地區仍可能維持一般上班上課。對此，粉專「觸極者」質疑台灣國土幅員與烏克蘭無法相比，一旦爆發衝突很難置身事外，「講得好像台灣海峽很寬、台灣很大似的？」

苗博雅11月26日在直播中表示，許多人對戰爭的想像多半來自影視作品，但現代戰爭並非所有人都在戰場。她指出，烏克蘭遭俄羅斯入侵已超過三年，但在未受炮火直接影響的地區，「孩子仍然正常上學、民眾仍然上班、店家如常營運」，認為這是現代戰爭更為貼近的樣態。

苗博雅進一步說，若台灣遭遇類似情形，例如外軍攻擊外島，台灣本島的社會運作大致仍能維持，民眾仍會繼續工作與上課。她表示，此觀察來自9月赴波蘭華沙參與安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得，「這個才是現代戰爭的實況。」

相關片段曝光後，擁有5.1萬追蹤者的臉書粉專「Next逆襲」質疑，苗博雅的說法是否暗示「戰爭了，你們（民眾）上戰場吧，我（苗博雅）會躲好的」。另一粉專「觸極者」則引用英國文學家喬治歐威爾（George Orwell）的名言「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人」，批評戰爭論述常由不需上戰場的人提出，並質疑以烏克蘭情境類比台灣是否適切，「講得好像台灣海峽很寬、台灣很大似的？」

部分網友也留言指出，烏克蘭國土面積約為台灣16倍，戰火主要集中在前線區域，兩地地理與戰略條件差異顯著，認為苗博雅的比較未必適用於台灣。有網友進一步表示，烏克蘭民眾雖維持生活，但「是在戰亂中求生存，並非日常如常」，認為苗的說法易引發誤解。另有留言指出，台灣地狹人稠，一旦爆發衝突，實際影響可能比預期更快速或更全面。

