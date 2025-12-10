苗博雅稱金馬遭襲時台灣維持上班 國防部：「全社會防衛韌性」構成下民生正常運行

國防部副發言人、軍事新聞處處長喬福駿少將2025.12.10回應戰時能否上班上課，強調在「全社會防衛韌性」構成下，維持民生正常運作的重要性。郭宏章攝



社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，強調「非交戰區仍要維持基本日常生活運作」，引來部分人士批評。對此，國防部副發言人喬福駿今天（12/10）上午在回應媒體提問時表示，戰時不論是國軍、公部門、義工或是國人，都要共同抵抗敵人，在全社會防衛韌性構成的狀況下，維持民生基本運行，才是最重要的事。

台北市議員苗博雅在11月26日於自己的直播節目中表示，現代戰爭並非所有人都在戰場，以烏克蘭為例，在俄烏戰爭期間，部分地區仍可正常上班、上學。苗博雅說，而台灣若遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息，苗博雅強調，這項觀察是來自9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得。

但苗博雅的說法遭到名嘴與網友批評，苗博雅則在社群平台回應，自己單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，「是這個國家的悲哀。」苗博雅還指出，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。「發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。」

對於苗博雅的論點，有記者在今天上午國防部記者會提問，若金馬外島遭攻擊時，台灣本島是否能夠維持正常上班上課，這是否跟國軍對戰時狀態的評估 是一致的嗎？ 人民是否可以用這樣的心態來備戰？

國防部副發言人、軍事新聞處處長喬福駿少將回應表示，在這個問題上，還是要強調「全社會防衛韌性」的重要，在戰時，不論是國軍或者是公部門、民防團隊、義工或者是國人，都要共同的抵抗敵人，所以全社會防衛韌性是非常重要的。在這個全社會防衛韌性構成的狀況下，能夠讓民生基本的運行，能夠正常的運作，這才是最重要的一件事情。

