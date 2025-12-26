苗博雅稱「冤案平反比殺人可惡？」扯韓國瑜 徐巧芯酸嗆4字

北捷隨機傷人事件震驚社會，也引發廢死與否的討論，台北市議員苗博雅昨（25日）發文稱「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」同時列出數個例子影射政治人物，其中第一個例子直指立法院長韓國瑜。國民黨立委徐巧芯表示，苗博雅扯韓國瑜院長下水，結果「越苗越黑」。

徐巧芯今(26日)在臉書粉專表示，苗博雅這個人到今天還在為了辯護自己的廢死立場，扯韓國瑜院長下水，結果「越苗越黑」，聲稱自己只是「舉例」。

徐巧芯接著表示，當初前法務部長羅瑩雪任內執行鄭捷死刑案，是一件正確的事，卻被苗博雅罵成什麼樣子？連絕對不可能冤獄的「鄭捷」，她都要扯政治來護航，今天她發那一篇文章、她的直播，都只是在偷換概念而已。謝謝羅瑩雪執行鄭捷的死刑案，至於苗博雅當年臉書那一篇胡言亂語，在10年後的今天看來還是很噁心。真正冷血的就是這樣的人。

國民黨台北市議員楊植斗留言表示，「鄭捷不是冤獄，依法執行槍決也可以被苗博雅發一篇文來痛罵，真的不分是非黑白！」

網友也紛紛留言表示，「請問執行死刑違法了嗎？」、「亂世要用嚴刑重典，起碼治標！」、「我也是很好奇，為什麼殺人現行犯不能死刑，這個會產生什麼冤獄還是殺錯？拜託，是現行犯。建議立委修法，要是有團體要擔保，麻煩判決後由擔保團體帶回教化」、「每次到這個節骨眼就說什麼冤獄啊？那種殺人非常明確的哪來冤獄。這種言論一直洗，洗到後來，殺人犯竟然都變成可以教化」、「我們人民的心聲就是不要廢死，殺人償命本是天經地義」。

