苗博雅稱「戰時仍可上班課」 挨批美化戰爭

台北市議員苗博雅日前在直播中談論現代戰爭時，引發討論。他表示戰爭發生時，除了軍人在前線作戰外，多數民眾仍會維持日常生活，並以俄烏戰爭為例說明非戰區居民的生活狀態。此言論立即引發批評，被指美化戰爭現實。苗博雅隨後反駁外界扭曲其言論，強調若中共攻台，他將是首批被抓的對象。

臺北市議員苗博雅表示，依據現代戰爭型態，若台海開戰，大部分人民仍會正常生活，上課上班都照常。（圖／TVBS）

苗博雅在直播中分享了他對現代戰爭的看法，他表示現代戰爭發生時，不是所有人都會在戰場上，軍人在前線作戰，但大多數人其實還是維持著日常生活。苗博雅解釋這一觀點來自於烏俄戰爭的實例，也是烏克蘭官員告訴他的情況。

苗博雅進一步解釋，烏克蘭東部許多戰區確實滿目瘡痍，受到很大的打擊，但烏克蘭其他未被俄羅斯佔領的地區，居民的日常生活仍在繼續，日子還是要過下去。

然而，這番言論引發了不少批評。網友留言指責他美化戰爭，有人諷刺她是把人喊上前線，自己卻撤退到後方。對此，苗博雅深夜在社群媒體回應，指責沒有正確引用她的言論，將事實扭曲，並強調如果中共攻台，他沒有外國護照，一定會是首批被抓的人。

為了證明自己的論點，苗博雅也以以色列為例。指以色列面積僅台灣的6成，且以色列不比台灣，與敵對國家沒有海峽天險，但發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。另苗博雅說過去的823砲戰，台灣本島也是如此。

對此，國民黨立委陳玉珍反駁表示，過去823砲戰和古寧頭戰役時，砲彈只能打到金門島，但現在大家都知道導彈甚至洲際導彈都可以越洋打到目標。她指出金門因為離大陸很近，現在對大陸來說攻打金門是相對不利的選擇。

國防部發言人喬福駿則表示，全社會防衛韌性是非常重要的，能夠讓民生基本運行，能夠正常地運作，這才是最重要的一件事情。

