苗博雅稱「戰時仍可上班」 栗正傑狂酸：跟于北辰學軍事？

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及，若台海爆發戰爭，「除戰場外仍可能維持一般上班上課」，引發各界高度議論。面對外界質疑，苗博雅昨（9日）深夜再度發長文，並以823砲戰為例強調，即便遭受攻擊，台灣社會當時「仍有一定程度的運作」。對此，退役少將栗正傑10日就表示，「苗博雅是不是跟我們于北辰學軍事？才會講出這種驚世駭俗的戰爭論？」

栗正傑10日在中天節目《頭條開講》中表示，苗博雅的言論「完全脫離現實」。他反酸道：「苗博雅是不是跟我們于北辰學軍事？才會講出這種驚世駭俗的戰爭論？」

栗正傑表示，戰時第一線多為後備軍人，而後備軍人正是來自民間，「30歲以下的老百姓，就是未來第一線守備部隊」。他質疑，苗博雅身邊的助理都可能被徵召上戰場，「你覺得只有軍人打仗、老百姓還能正常生活嗎？」

他進一步指出，烏克蘭國土縱深大，台灣卻沒有這種地理優勢。「只要一旦登陸成功，以桃園為例，不到5公里就是桃園機場，接著就是大園地區，幾乎全是市區。」尤其今年漢光演習重點即為城鎮作戰，戰鬥就在市區內進行，「你老百姓能在市區裡打仗的時候還過正常生活嗎？」

栗正傑並強調，戰爭影響的不只是軍事層面，「連上廁所沖水的水都沒有」，因為戰時能源、電力、水源可能全面中斷。他直批苗博雅稱「金馬地區打仗、台灣沒事」的說法是「笑死人」，並指出現代武器射程動輒200至300公里，不必先攻金門、馬祖，「他直接越過來打台灣」。

他提到，現行兵棋推演也顯示，中國大陸若採取行動，順序多為「先東沙、再澎湖，最後才是台灣本島」，且可能從台東地區登陸，完全不會像過去一樣攻擊金門、馬祖。他直言：「苗博雅講的，沒有一點能夠看的。」

