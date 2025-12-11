即時中心／黃于庭報導

社民黨北市議員苗博雅近日談及現代戰爭，以俄烏戰爭為例，表示若台海開戰，金門、馬祖地區遭到攻擊，台灣本島仍可正常上班上課，相關言論引發爭議。對此，國防部長顧立雄今（11）日回應，只要防衛韌性做好、準備好，便能面對重大災害及緊急事變。

苗博雅開直播提到，現代人對戰爭的印象多停留於電影、動畫，其實戰爭爆發時，多數人民仍可正常上班上課，並舉俄烏戰爭為例，表示烏克蘭近年未被佔領的地區，大多數人依舊維持生活運作。接著，她也類比台灣，指出要是台海開戰，金門、馬祖遭攻擊的情況之下，本島還是能夠照常上班上課。

對此，顧立雄回應，對於任何現代危機，都要發揮全社會防衛韌性，假設防衛韌性做好、準備好，就能面對所有重大災害及緊急事變，這才是重點。他也強調，當每個人民都準備妥適，韌性越堅強，我們就越能應付所有緊急事變跟重大災害。

原文出處：快新聞／苗博雅稱「戰時正常上班課」引熱議！顧立雄：做好「這事」才是重點

