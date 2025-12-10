苗博雅稱「戰爭仍可上班上課」 他1句酸爆

▲台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學。（圖／記者吳翊緁攝，2025.07.19）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學」。資深媒體人謝寒冰酸，苗的說法違背常識也違背電視。

謝寒冰在《新聞大白話》節目中質疑，賴清德政府才剛發送全民國防手冊，苗博雅此時卻發表這種說法，令人感到相當奇怪，烏克蘭國土遼闊，戰場集中在烏東，烏西相對安全，但先後仍有約1000萬烏克蘭平民逃出國境，且俄軍持續襲擊能源設施，連首都基輔等大城市都面臨斷電。

廣告 廣告

他反問苗博雅：「難道這些事都不知道嗎？這就是馬照跑、舞照跳，一切歌舞昇平沒事嗎？」謝寒冰直言，苗博雅的說法不僅「違背常識」，更是「違背電視」上持續播報的戰事實況，認為只要有關注新聞，就能知道烏克蘭並非如其描述般能夠正常生活。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

戰爭還是可以繼續上班上課？他嗆苗博雅免當兵：別在那邊打嘴砲啦

苗博雅稱「戰爭照常上班」！名醫列「毀台五步驟」酸：自己先跑

跨世代／AI威脅職涯？苗博雅提1工作具不可取代性：歡迎大家找我