苗博雅稱「戰爭正常上班」 王世堅：砲彈打過來 沒有人閃得掉

社民黨台北市議員苗博雅近日稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。對此，民進黨立委王世堅直言，台灣只有3萬6千平方公里，台灣一開戰，2300萬同胞沒有一位能倖免，砲彈打過來，沒有人閃得掉。

苗博雅11月26日在直播中舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。

苗博雅9日Threads上回應，以色列的面積只有臺灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作；並舉八二三砲戰為例提到，當時台灣本島仍然維持社會運作。

苗博雅更自曝和其家人都沒有外國護照，「而我知道像我這樣的人，若臺灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降」。

對此，民進黨立委王世堅10日表示，台灣只有3萬6千平方公里，開戰以後，要有一些地區能夠平和照樣生活作息，那是指國土超大的國家，像烏克蘭比較西部的地區就不會受到影響。

王世堅說，台灣的縱深、寬度和整體面積只有3萬6千平方公里，南北不到400公里，台灣一開戰，全體國民都會做好心理準備，不分東西南北，就是全面大家通通會受到影響，大家也會攜手一致對抗，2300萬同胞沒有一位能倖免。砲彈打過來，不分獨派、統派、中華民國派，不分藍綠白，都一樣、都會打到。

王世堅直言，所以這就是為什麼我們台灣現在必須藍綠白各個不同顏色的政黨，大家放下手上的爭執，求同存異，共同對抗中共無理的部分，大家站在一起。

他強調，國內大家不同的意見，對治國有不同的看法，可以透過民主機制，在國會問政，這才是對的。砲彈打過來，3萬6千平方公里而已，沒有人閃得掉。

