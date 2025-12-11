苗博雅稱「戰爭照常上班課」 侯漢廷打臉酸幻想：為了政治紅利

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及戰爭，宣稱台灣若爆發戰爭，「該上班上學開店的都照常運行」，她在上月底先以烏克蘭為例，昨（9）日再舉以色列和823砲戰例子反擊。對此，新黨台北市議員侯漢廷表示，他詢問過幾位軍人都說「這是幻想」，為戰爭歌頌，所有避戰和談都被當成投降投敵，某些人才能達成自己的政治紅利。

新黨台北市議員侯漢廷。（資料照／中天新聞）

苗博雅先是在上月26日在直播時表示，現代戰爭發生時，並非所有人都在戰場上，軍人在戰場作戰，但大多數人其實都還是維持著日常生活。她舉例說明，烏克蘭遭俄羅斯攻擊3年，但在未被佔領的地區，孩子們都還在上學，該上班的還是在上班，該開的店都還是照開，強調「這個才是現代戰爭的實況」。

苗博雅進一步表示，如果台灣被敵國入侵，比如說對岸攻擊金門、馬祖，其實台灣本島大多數的日常運行，都還是會照常運作，該上班上學開店的都照常運行。

社民黨台北市議員苗博雅。（圖／中天新聞）

只不過這番說法，引發社會議論，侯漢廷今（11）日也在臉書發文表達看法。他提到，台北市議會去花東敬軍，他私下詢問戰爭來臨時，社會能否正常運轉的問題，幾名軍人告訴他，「這是幻想吧」、「怎麼可能」，當然他們可能沒看到新聞，不知道是誰提的言論，有名軍官說，「希望社會正常運轉」和「真實能否正常」是兩回事。

侯漢廷指出，自己可理解大家都「希望」任何時刻，社會都正常，但想像與實際不可混為一談。當認為戰爭時社會可以正常運轉，就不懼戰爭，為戰爭歌頌，所有避戰、和談都被當成投降、投敵，某些人才能達成自己的政治紅利；若戰爭時，社會能快速恢復，只有一種可能，就是精準、明確打擊，迅速終戰。

侯漢廷舉軍方人士的說法打臉苗博雅。（資料照／中天新聞）

侯漢廷續指，看看以色列的精準打擊，可以只轟炸對方官員軍官高層的大樓，而隔壁一條街無事。如果大陸認為該殲滅的目標都已殲滅，台灣多數人平安，確實可能迅速正常運轉。雖然有時「那些目標」存在，只是拖累台灣人民的社會運轉。我們仍不願見戰端輕啟，讓無辜軍民犧牲受苦。

