苗博雅稱「戰爭照常上班」他列：毀台五步驟

▲苗博雅稱「戰爭照常上班」？名醫列「毀台五步驟」酸：自己先跑。（圖／翻攝自羅智強臉書）

[NOWnews今日新聞] 社民黨台北市議員苗博雅日前談到，即使台灣遭遇戰爭，「該上班上學、該開店的還是會照常運作」，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活，言論引發熱議！胸腔科醫師蘇一峰更開酸，列出「綠營毀台五步驟」，痛批政客口口聲聲說生活照舊，「其實自己早就先溜了」。

苗博雅指出，台灣民眾對戰爭的想像常停留在《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》這類影視作品，但現代戰爭並非全員上戰場。她以烏克蘭為例，俄羅斯攻擊已三年，未遭佔領地區的孩子仍正常上學、上班族照常工作、商店也未停擺；若台灣遭攻擊，例如金門、馬祖受到打擊，「台灣本島大部分的生活其實還是會照常運作」。

「戰爭生活照舊」論，遭網友質疑「烏克蘭面積是台灣16倍，能拿來比嗎？」、「戰爭跟你說的這麼輕鬆？膚淺到發亮。」蘇一峰開砲，嘲諷綠營操作「毀台五步驟」，包括把矽盾晶片業送給美國；狂撒錢買一堆空氣武器卻遲遲不出貨；對岸全面對嗆、封鎖交流，小紅書、抖音通通禁；自己子女早早送美國，戰爭一來直接落跑；名嘴對台灣人喊「戰爭時生活照舊」但自己先跑最快！

貼文引來大批留言附和：「天下無難事，只要敢騙人」、「平時嫌金門，戰時叫金門扛第一線？憑什麼？」、「會相信戰爭還能正常生活的，不是權貴就是傻子」、「阿苗抗議拆圓環時跑第一，經驗老到。」



