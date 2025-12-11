苗博雅稱「戰爭照常上班」！媒體人怒駁一句

▲台北市議員苗博雅近日提到台海若開戰，她應該會是第一批被抓、甚至被殺的。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，烏國民眾仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學」，此言一出引爆爭議。對此，資深媒體人謝寒冰反駁稱，金門、馬祖與中國互動本就較密切，兩地也有許多親友往來，他甚至直言：「現在的金、馬，絕對比台灣本島更安全！」

針對苗博雅在社群平台聲稱，如果台灣被占領，她絕不會投降，且自己絕對會是第一批被抓進去，甚至被殺的。謝寒冰10日在政論節目《大新聞大爆卦》中冷回：「苗博雅沒有那麼偉大啦！第一批要抓妳？妳誰啊？人家根本不知道妳是誰好不好。」

廣告 廣告

作家朱宥勳補充歷史例子，指國共內戰時期台灣仍照常上課，謝寒冰則反酸，苗博雅拿比台灣大16倍的烏克蘭來作類比就已經「不恰當」，現在又有人拿比烏克蘭大16倍的中國作比較，他指出，中國歷史上戰時確實出現「前線打仗、後方正常生活」的情形，前提是地理範圍夠大，但台灣只有3萬6千平方公里，無法類比。

謝寒冰質疑，苗博雅假設「金馬開戰、台灣本島沒事」的邏輯並不可靠，因為若真的爆發衝突，中國不可能先攻金門、馬祖，他直言：「老實說，現在金馬絕對比台灣安全！」謝寒冰進一步解釋，金、馬與中國關係相對友好，又有大量親友互聯，「中國打金馬要幹嘛？金馬對中國有什麼威脅？我們在那邊現在還剩多少駐軍？」更點出真正的戰略重點會是台澎，而非金馬。

國民黨立委陳玉珍也提到，現代武器早已能越洋直擊台灣，「正常人都知道攻打金門是浪費時間」，批評苗博雅是在誤導民眾的戰略判斷。同場節目嘉賓郭正亮亦強調，金門現僅有約3000名駐軍，「老共打金門要幹嘛？就算打下金門，也還是會攻台灣」，並指出若中國攻擊金門，將引發美國發動制裁，直言「打金門根本不可能」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

禁小紅書是怕「館長現象」？他直播爆內幕：人都有叛逆基因

副教授瞎扯她「論文抄襲」！徐巧芯提告嗆自甘墮落 校方說話了

韓國入境卡標中國台灣！名醫酸「被瞧不起了」：禁止韓團？