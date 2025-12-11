苗博雅籲蔣萬安要求小紅書在台設點 北市府反嗆：雙標

針對社民黨議員苗博雅要求台北市長蔣萬安前往上海時，要與對方溝通有關小紅書詐騙一事，北市府副發言人蔡畹鎣則表示，過去苗曾說「是我就停辦雙城論壇」極力反對蔣市府出席，現在中央打詐不力就要北市府去雙城論壇講，「何止是雙重標準，根本就是沒有標準。」（本報資料照片）

台北市長蔣萬安即將在27日出訪上海參加雙城論壇，社民黨台北市議員苗博雅11日市政總質詢時，提及大陸社群平台「小紅書」的總部就在上海，要求蔣萬安赴上海時應要求對方在台設立據點或分公司，才能有效打擊平台上的詐騙。北市府副發言人蔡畹鎣則表示，過去苗曾說「是我就停辦雙城論壇」極力反對蔣市府出席，現在中央打詐不力就要北市府去雙城論壇講，「何止是雙重標準，根本就是沒有標準。」

蔡畹鎣指出，苗博雅何不自己出席雙城論壇？苗先前說「是我就停辦雙城論壇」極力反對蔣出席，現在中央打詐不力就要北市府去雙城論壇講，何止是雙重標準，根本就是沒有標準。蔣直言該反映會反映，反觀臉書在台灣落地設點多久了，民進黨政府又在臉書追回多少詐騙金流？苗博雅的言行不只自打嘴巴，還把民進黨政府的臉也打腫。

廣告 廣告

而對於苗博雅想護航中央小紅書禁令是為打詐，蔡畹鎣表示，事實是行政院長卓榮泰說「衝擊台灣的言論自由」、立委沈伯洋說小紅書的國安疑慮，再到內政部長劉世芳強扯澳洲的16歲以下網路禁令是「世界潮流」做背書，都一再證實「打詐」只是藉口，中央禁小紅書別有用心，「苗博雅此時還急著替中央洗地？難道是迫不及待把自己定位成側翼？」

蔡畹鎣指出，封小紅書受民意反撲後，苗博雅又急著改口，強調不是全禁、改DNS就還能用，難道抬頭能看到天空就是沒有牆？議員鼓勵民眾翻牆繼續用小紅書？苗博雅前後矛盾不只再次自打嘴巴，更完美驗證了民進黨政府讓台灣痛失「不翻牆的民主」。

【看原文連結】