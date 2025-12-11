苗博雅籲請小紅書配合打詐 蔣萬安：該反映會反映

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北11日電）雙城論壇27、28日在上海登場，台北市議員苗博雅今天呼籲市長蔣萬安，藉此機會請小紅書配合台灣政府打詐。蔣萬安回應，該反映的他會反映，但標準、立場必須一致。

蔣萬安今天率局處首長列席台北市議會市政總質詢。社民黨議員苗博雅表示，蔣萬安近期針對打詐及小紅書發表很多評論，稱要1個月後檢視打詐成效，但評論別人前應先檢視自己，台北市今年上半年跟去年同期相比，詐欺財損金額增加逾新台幣80億元。

蔣萬安對此不置可否，但強調台北市攔阻詐騙金額也是六都最高。

苗博雅接續表示，這些詐騙案相關的來源大多是網路平台，平台業者因此負有責任，但相比臉書、Line、Google甚至抖音都有配合政府通報，分別下架成千上萬件詐騙相關廣告，小紅書配合件數卻是0。

蔣萬安說，任何平台都應該要配合，但臉書涉詐金額非常大，且警察局很認真在臉書上抓詐騙，並通報給中央，中央卻不開罰，他必須為警察局同仁抱屈。

苗博雅進一步表示，內政部禁令是依據「詐欺犯罪危害防制條例」第42條，限制使用者瀏覽惡意或不當的網站，也就是停止轄內業者幫忙用戶連上小紅書，但這不代表用戶就再也連不上去，只要修改DNS設定，改透過Cloudflare等其他國外業者仍可以瀏覽平台。

苗博雅說，內政部並沒有禁止人民使用小紅書，更沒有建立網路長城、沒有牆需要翻，蔣萬安卻質疑台灣是否還能自稱是「不翻牆的民主」。

見蔣萬安不發一語，苗博雅繼續表示，依據「中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定」第6條，網路長城的定義是任何人只能通過政府允許的窗口上網，與台灣完全不同，認為蔣萬安引喻失義，作為首都市長發言應更精準。蔣萬安對此表達認同。

苗博雅最後建議，藉由參與雙城論壇的機會拜訪小紅書公司、請對方配合台灣政府打詐要求，替小紅書用戶發聲。

蔣萬安說，該反映的他會反映，但標準必須一致，如同有些議員不支持舉辦雙城論壇，又要他透過此平台反映事項，立場也須一致。

台北市政府副發言人蔡畹鎣會後表示，苗博雅何不自己出席雙城論壇，並質疑苗博雅曾稱要停辦雙城論壇、極力反對蔣萬安出席，現在卻雙重標準，不只自打嘴巴，還把民進黨政府的臉也打腫。（編輯：蕭博文）1141211