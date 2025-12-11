苗博雅籲趁雙城論壇拜訪小紅書母公司 呼籲配合打詐 蔣萬安回應了

蔣萬安回應，該反映的會反映。（鄧博仁攝）

台北上海雙城論壇今年輪到在上海舉行，現已拍板於12月27、28日登場。對此，民進黨議員簡舒培要台北市長蔣萬安到上海反映小紅書的詐騙問題，社民黨台北市議員苗博雅則建議，蔣可以趁機拜訪小紅書在上海的母公司，要求小紅書配合台灣打詐。蔣萬安回應，該反映的會反映。

苗博雅今在市政總質詢表示，詐欺案件中，民眾接觸到詐騙訊息的主要來源是網路，包括Facebook、LINE以及各種App，因此平台業者的責任相當重要，對於配合台灣政府執法機關下架詐騙廣告的情況，各平台的配合次數存在巨大落差。其中，Meta／IC配合下架11萬2000件、LINE9萬2000件、Google4472件，連抖音都配合下架超過1萬多件詐騙廣告，然而小紅書配合下架詐騙廣告的次數是「完美的0」。

廣告 廣告

苗博雅說，針對國安局整理的各中國大陸APP15項資安檢測，只有小紅書15項全數不合格，他建議，雙城論壇即將舉行，且有300萬小紅書用戶在台灣，建議市長可以利用這個機會，趁機拜訪小紅書在上海的母公司，要求小紅書在台灣設立代表處，就像抖音或臉書一樣，這樣可以解決大半的問題，若不能設代表處，至少應呼籲小紅書積極配合台灣政府，下架詐騙廣告，這對台北市打詐也有幫助。

蔣萬安表示，任何平台都有責任要配合打詐，重點是標準要一致，該反映的會反映。

【看原文連結】