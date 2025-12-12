苗博雅被盯上？學者揭抹黑產業鏈5模式：別讓她孤軍奮戰

政治中心／劉宇鈞報導

苗博雅回應，這就是很典型的認知戰。（圖／資料照）

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中表示，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課，相關言論引發熱議。旅美教授翁達瑞指出，苗博雅遭部分媒體塞了沒說過的話，相關內容在社群平台瘋傳，「戰爭早就開打了，綠營必須出面迎戰，不能讓苗博雅孤軍奮戰」。

翁達瑞11日以「戰爭早就開打了」為題發文表示，這兩天，社群平台被「馬照跑、舞照跳」這一句話洗版，這句話的出現有不同的版本，有些前面加了「台海開戰」，有些後面加了「青鳥好天真」，不論什麼版本，這句話都被連到苗博雅，問題是，苗博雅根本沒有講這句話。

翁達瑞直言，特定媒體把這句話塞進苗博雅口中，相關粉專與網友大規模轉貼相關新聞，苗博雅被罵得體無完膚，就因為一句捏造的話。戰爭已經開打了，模式如下：

1、中央廚房選定抹黑對象，捏造抹黑言論，並透過特定管道釋出。

2、特定媒體寫成新聞，還裝出一副無辜樣。

3、特定名嘴在政論節目放大平面媒體的假新聞。

4、親藍粉專隨即上車，大肆批判攻擊對象。

5、藍營網軍大規模轉貼媒體、名嘴、與粉專的言論。

翁達瑞強調，不論多麼離譜的言論，受害者百口莫辯，苗博雅不是唯一的受害者，類似的攻擊，他經歷過多次。「戰爭早就開打了，綠營必須出面迎戰，不能讓苗博雅孤軍奮戰」。

對於遭特定媒體連結「馬照跑、舞照跳」這句話，苗博雅回應，他最近看到很多媒體直接下標稱「苗博雅說馬照跑、舞照跳」，大家可以回去看相關的影片，她從來沒有講這句話，現在發明了她完全沒說過的言論，又拿相關言論來批判，這就是很典型的認知戰。

