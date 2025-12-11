苗博雅要求拜訪小紅書上海公司籲配合打詐 蔣萬安：不支持雙城論壇又要我去

苗博雅要求利用雙城論壇機會，拜訪小紅書公司並呼籲配合台灣打詐，蔣萬安回應了。（本刊資料照）

中國APP「小紅書」遭民進黨政府封禁1年，引發網路熱議。社民黨北市議員苗博雅今（11日）質詢時，建議市長蔣萬安利用雙城論壇的機會，拜訪小紅書在上海的公司，請小紅書配合台灣打詐。蔣萬安表示，該反映的市府一定會反映，只是他好奇，議員向來反對雙城論壇，為何現在又要他去參加。

苗博雅今日質詢提到，小紅書至今完全沒有配合政府下架詐騙廣告，且在國安局15項資安檢測中，是唯一全數不合格的中國APP。

苗博雅說，既然小紅書在台有300萬用戶，月底雙城論壇也將在上海舉辦，建議蔣萬安利用這次機會，去拜訪小紅書位於上海的公司，請小紅書遵守台灣打詐專法、在台設立代表；若無法在台落地，至少配合下架詐騙廣告，這樣對大家都好。也能向外界證明每任市長口中「很棒的溝通平台」有多棒，而非每次都只跟中國官員拍拍照而已。

對此，蔣萬安除了不斷重申中央打詐要標準一致，也表示「該反映的我們會反映，但議員一直不支持舉辦雙城論壇，現在又要我到雙城論壇去反映，所以我希望立場要一致。」

