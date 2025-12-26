苗博雅談冤案疑影射韓國瑜 徐巧芯翻她舊文轟「冷血」：越苗越黑

北市日前爆發隨機殺人案，也讓死刑存廢議題再度受到關注，台北市議員苗博雅25日發文感嘆「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」但她所舉的案例，卻影射立法院長韓國瑜。國民黨立委徐巧芯痛批「越苗越黑」，並翻出苗博雅過往批評鄭捷死刑案的貼文，直呼「真正冷血的就是這種人」。

苗博雅。（圖／中天新聞）

苗博雅在threads發文指出，在台灣開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見。身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人，竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅，苗博雅表示，在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？

苗博雅的發文似乎影射到韓國瑜，引發爭議。（圖／中天新聞）

徐巧芯表示，這個人到今天還在為了辯護自己的廢死立場，扯韓國瑜院長下水，結果「越苗越黑」，聲稱自己只是「舉例」。她還翻出苗博雅過去批評鄭捷死刑案的貼文，「當初羅瑩雪前部長執行鄭捷死刑案，是一件正確的事，被她罵成什麼樣子？謝謝前法務部長羅瑩雪執行鄭捷的死刑案，至於這篇胡言亂語在十年後的今天看來還是很噁心。真正冷血的就是這種人。」

