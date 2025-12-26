苗博雅談冤案遭轟！影射點名韓國瑜惹爭議 引發網友戰翻

（政治中心／綜合報導）廢死聯盟近日發文呼籲「殺錯，無法回頭」，引發網友大量留言爭辯。台北市議員苗博雅25日在Threads發文回應，感嘆「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」並列舉多個政治人物相關案例暗諷社會現象，然而開頭提及「開車撞死人可以當選立法院長」的比喻，被外界解讀影射韓國瑜，隨即引發論戰。

苗博雅在文中指出：「在台灣，開車撞死人，可以當選立法院長；殺人罪前科，可以當縣長；參與殺警案，可以當政黨中常委；貪污有罪，可以繼續當立委；家族殺過幾千人，可以繼續從政。」她進一步批評，反而那些「身家清白、無前科、勤政不貪」的公共人物，若曾經協助平反死刑冤案，卻會遭到網路攻擊與輿論圍剿，「媒體狂黑、名嘴狂罵、側翼亂剪片，甚至收到恐嚇信，這樣的社會價值真的合理嗎？」

廣告 廣告

圖／台北市議員苗博雅感嘆「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」並列舉多個政治人物相關案例暗諷社會現象。（翻攝 苗博雅臉書）

不過，苗博雅文中第一句「開車撞死人」被指影射立法院長韓國瑜，隨即引發網友熱議。許多網友翻出2004年韓國瑜車禍判決書，質疑她「以片面事實帶風向」，認為此案早有司法定論。

根據當年判決，2004年韓國瑜開車載妻李佳芬行經雲林西螺十字路口，與一輛無照、超速的重機相撞，導致乘客顱內出血身亡。法院認為，儘管重機騎士違規在先，但韓國瑜行經閃紅燈路口應減速、禮讓幹道車輛，仍被判定涉有過失致死責任，最終以450萬元和解、判緩刑2年確定。

面對批評，苗博雅再度在Threads發文回應，強調自己並非斷章取義，而是引用法院已認定的事實，「判決書白紙黑字寫明，雙方都有肇責，韓院長成立過失致死罪。」她也重申，文章重點在於反思社會價值，不應將平反冤案者妖魔化。

此文隨即引發社群兩派論戰，有人支持苗博雅「敢言揭弊」，也有人批評她「借題發揮、模糊焦點」。整起風波仍持續延燒。

更多引新聞報導

王Aden校園臭臉風波未平 再遭幕後踢爆：開口要訪綱卻無人想訪

北捷北門站驚魂！男情緒失控持傘砸窗 乘客奔逃釀1傷

