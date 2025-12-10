苗博雅談戰時作息挨批 國防部：民生正常運行最重要

台北市議員苗博雅日前在直播表示，「金門如果發生戰爭，台灣（本島）還是可以繼續上班、上學」，引發部分聲音質疑過於樂觀。對此，國防部今（10日）回應，強調戰時「全社會防衛韌性」非常重要，能夠讓民生基本的運行，能夠正常的運作，這才是最重要的一件事情。

苗博雅上月底直播時談到國防部推出的《台灣全民安全指引》，指出現代戰爭並非全境陷入戰火，她以俄烏戰爭為例，說明未遭佔領地區仍維持上班與上課，並表示「如果台灣被敵國入侵，比如說...中國攻擊金門馬祖，那其實台灣本島的大多數的日常運行，都還是會日常運作。」不料此番言論引來部分名嘴與網友批評過於樂觀。

廣告 廣告

苗博雅昨日在Threads反駁，強調自己單純說出事實和常識，她舉例。以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作，她也提到八二三砲戰，台灣本島仍然維持社會運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。

今日國防部例行記者會上，有媒體詢問，苗博雅言論與國防部評估的戰時狀態是否一致，民眾能依此備戰嗎？國防部副發言人喬福駿少將回應，必須要強調「全社會防衛韌性」的重要，在戰時，不論是國軍或者是公部門、民防團隊、義工或者是國人，都要共同的抵抗敵人，所以全社會防衛韌性是非常重要的。在全社會防衛韌性構成的狀況下，能夠讓民生基本的運行，能夠正常的運作，這才是最重要的一件事情。

更多《鏡新聞》報導

朱學恒歸隊開播不碰政治 早8「北監作息」先運動再講歷史

小橘書全台16講首站 劉世芳撂台語呼籲：別拿去蓋泡麵、墊屁股

屢遭威脅卻被酸「被害妄想」 沈伯洋無奈：那中國為何通緝我？

免責聲明：本文為外稿合作單位授權刊登，如對內容有任何疑問，請向原作單位確認。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

不到3天破百萬用戶！LINE Pay Money加碼0手續費 網讚：超級佛心

中央大學2026「生跡」月曆亮相 紀錄國家公園壯闊樣貌