苗博雅談戰時引用烏俄、以色列做比擬「能正常上班」 徐巧芯批：斷水、斷電還浪漫嗎？

台北市議員苗博雅近日談及戰爭情境，表示就算金馬地區遭遇戰事，台灣本島仍可能維持上班上課，引發外界熱議。國民黨立委徐巧芯今天嚴詞批評，直指此說法「浪漫化戰爭」且不合時宜，認為苗議員以823砲戰、烏俄戰爭、以色列為例的比較皆不符現代戰力與地理條件，恐誤導民眾對戰爭風險的認知。

國民黨立委徐巧芯今天嚴詞批評，直指此說法「浪漫化戰爭」且不合時宜。（圖／取自FB@徐巧芯）

徐巧芯指出，苗博雅引用1958年823砲戰來推論今日台海戰況，完全忽略時代差異。她表示，當時中共火力僅能攻擊金門，無法覆蓋台灣本島；但如今飛彈、導彈技術早已大幅提升，攻擊範圍不只涵蓋全台，「還可以擴及整個亞太地區，洲際飛彈甚至能達到8000-14000公里，抵達美國西岸。」徐反問，怎麼會有人用60多年前的作戰能力套用在2025年的現代戰場，然後欺騙全民「台灣現在面對戰爭，還可以比照823，台灣本島沒事，還可以正常上班上課」。

對於苗博雅提及烏俄戰爭期間仍有烏克蘭地區維持日常生活，徐巧芯強調，該情況僅出現在少部分區域。她指出，烏克蘭國土面積約為台灣16倍，人口分布與縱深差異懸殊，而台灣地狹人稠、人口高度集中在西部，地形與居住密度與烏俄完全不同，「若真的要套用烏克蘭的數據，台灣發生戰爭，可能會有三分之一，將近800萬的民眾流離失所」。

苗博雅隨後又引用以色列作為比喻，徐巧芯則認為此說更「離譜」。她指出，以色列擁有四十多架F-35，「我們不僅買不到，連採購的F-16V都到不了貨，怎麼沒聽到苗博雅關心？」，且以色列採行男女皆兵、男性役期長達3年，而以色列色列的競爭對手是伊朗、真主黨、哈馬斯，以色列軍力明顯高於伊朗，在衝突期間居民同樣需要避難，而其軍人待遇優於台灣國軍，質疑苗的比喻忽略兩地在軍力、裝備、地緣政治上的巨大差距。



徐巧芯強調，台灣應務實面對戰爭風險，尤其台灣的天然氣儲槽、發電廠等關鍵設施高度集中在西部人口密集區，包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地。若遭導彈攻擊可能導致斷水、斷電或重大火災，「請問苗博雅還堅持民眾能『正常』上班上課，這樣的戰爭還浪漫嗎？」



徐巧芯最後強調，「台灣有事，台灣人民就有事」才是現實，社會應正視戰爭帶來的實質危害。她認為，「將戰爭事實客觀呈現給社會大眾了解，才是政治人物應有態度」，而非美化或淡化戰爭，避免誤導民眾對潛在衝突的認知，呼籲社會對「戰爭浪漫化」的論述應予以警惕。

