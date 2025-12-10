苗博雅談現代戰爭遭圍剿 楊智伃諷：戰時還上班的只有綠營側翼

國民黨前發言人楊智伃。 圖：國民黨文傳會／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市議員苗博雅日前直播談及現代戰爭型態，稱若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班、上課；她更稱，若台灣被中共佔領，她絕對是第一批被抓甚至被殺的。 該言論引發輿論熱議，國民黨前發言人楊智伃今（10日）則諷刺，戰爭若真的開打，唯一還能繼續上班的，恐怕就只剩這些繼續「洗地」的綠營側翼。

苗博雅日前稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫。她並舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。

楊智伃則批評，苗博雅錯誤類比烏俄戰爭與台海戰爭的可能性，烏克蘭或俄羅斯之所以還能部分運作，是因為它們有戰略縱深，土地面積是天壤之別，烏克蘭的國土面積約為台灣的16至17 倍，俄羅斯更是世界面積最大的國家之一；反觀台灣是一座海島，沒有縱深，沒有退路，一旦開戰，第一波很可能就是最後一波，這是所有期待區域和平穩定的民主社會與人民，無法接受的現實風險。

楊智伃更批評，恐怕戰爭若真的發生，唯一還在繼續工作的，就是他們這些在網路上散播「精神勝利」、「繼續洗地」的綠營側翼。作為執政當局，透過煽動恐懼製造政治紅利，甚至在民調、網路節目上，透過立委與民代側翼帶風向，要求民眾「不可以恐懼戰爭」？不想上戰場，就等於不愛台灣？這根本不是愛不愛台灣的問題，這是在暗示人民：「你就算害怕，也必須配合這場他們選擇要走的戰爭路線。」

楊智伃表示，一個真正負責任的政府，應該做的事情應該是如何避免戰爭、如何讓人民遠離戰爭？如何做好所有準備並且自立自強、真正保護人民，真正的勇敢，不是不怕戰爭，而是敢為人民把戰爭擋在門外。

