苗博雅談「戰爭仍可上班上課」 朱宥勳舉史例力挺：藍白連近代史都不懂

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台北市議員苗博雅近日在直播中談到戰爭情境時表示，即便金門、馬祖遭中共入侵，台灣本島仍可能維持正常上班上課，引發外界熱議。作家朱宥勳其後發文力挺，列舉多項歷史案例反問藍白陣營：「連中國近代史都不清楚了嗎？」

台北市議員苗博雅認為即便金門、馬祖遭中共入侵，台灣仍可能正常上班上課。（圖／翻攝自苗博雅臉書）

苗博雅在11月26日直播分享赴波蘭華沙安全論壇的見聞，並以俄烏戰爭為例指出，戰爭並非等於全面停擺，許多地區民眾仍維持日常生活。她強調，自己的原意遭特定粉專斷章取義，直言：「說出事實與常識卻被扭曲，是國家的悲哀。」

朱宥勳則在臉書發文力挺，舉出三個例子：中日戰爭：持續八年，西南聯大照常上課，錢穆甚至在此期間完成《國史大綱》；日本殖民統治下的台灣：戰時體制下並未全面停班停課；國共內戰：全國仍維持正常作息，台大照常上課，甚至發生特務暗殺台大中文系主任許壽裳事件。

他直言，歷史上戰爭並不必然導致全面停班停課，並酸藍白陣營「連自家近代史都搞不清楚」。

