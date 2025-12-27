苗博雅護航廢死 徐巧芯嗆：現行36位死刑犯哪個有冤案？

北捷日前發生隨機殺人案，使得死刑存廢問題再度引起外界討論，台北市議員苗博雅25日發文感嘆「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」並舉例影射立法院長韓國瑜。對此，國民黨立委徐巧芯反嗆，現在定讞的36位死刑犯，哪一位有冤案？並質疑苗博雅，究竟是哪一國的議員。

徐巧芯。(圖/截自徐巧芯提供影片)

徐巧芯今（27）日表示，苗博雅議員為了要遮掩自己支持廢死，而得不到社會大眾多數人支持的真相時，就寫了一篇文章轉移焦點，去拖了包含韓國瑜院長下水，反而被大家認為是「越苗越黑」。

徐巧芯說，苗博雅用了非常多的方式來開脫，包含死刑可能會有冤案，但是她質疑，這36個現行死刑定讞的死刑犯裡面，哪一位是有冤案的？需要幫他們去平反嗎？

苗博雅。(圖/中天新聞)

徐巧芯接著指出，苗博雅會說現在國家還是有死刑，卻不提憲法法庭的評議裡面提到，死刑一致決，就使得未來就算是犯下重大惡行的人，被判死的機率也降低了非常多。這跟社會上面8成的民意，事實上是有落差的。

徐巧芯說，此外，這些年來執行死刑的次數非常非常的少，更不用說，當年鄭捷總不可能是冤案吧。但鄭捷被執行死刑的時候，苗博雅還寫了一篇臉書貼文，幫忙去批判羅瑩雪部長、去護航鄭捷，說是在用死囚的血去暖自己的民調。這麼誇張的說法，到現在等不到苗博雅的一句道歉。

徐巧芯表示，至於苗博雅在她的Threads上面回覆說，她是心向祖國；她說，「我想，當每一個中華民國國民都心向中華民國的時候，我們的國家只會變得更好」。

徐巧芯強調，她不像某一些立法委員，在宣誓的時候聲稱自己是中華民國的立法委員，但是過了沒多久，忽然跑去說自己是台灣國的立委。所以她反而想問一下苗博雅議員，「請問妳是中華民國的議員？還是台灣國的議員？妳心又向哪裡呢？」

