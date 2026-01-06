苗博雅護航軍購 批藍白「小孩沒生出來就不結婚」 遭酸爆

苗博雅(右)批藍白的杯葛是小孩沒生出來就不結婚，說法挨批偷換概念。（合成圖／國軍示意圖、資料照）

1.25兆軍購爭議不斷，台北市議員苗博雅竟用媽媽生子比喻，批藍白的杯葛是小孩沒生出來就不結婚，說法挨批偷換概念，被媒體人謝寒冰直酸，「等於承認就是要霸道逼婚？」還有名嘴用借錢看病比喻稱，需要交代找哪個醫師嗎？網友嘲諷：救命藥還沒來先給錢？

苗博雅12月31日在《新台灣加油》節目表示，一般正常人先有媽媽才有孩子，所以先有媽媽這件事，要先討論是不是該結婚，但現在藍白說你小孩沒生出來，我不會跟你結婚，邏輯就倒過來了。

媒體人謝寒冰對此直酸，「我怎麼覺得阿苗等於承認就是要霸道逼婚啊？」

還有名嘴近日談軍購時則稱，就好像家人生病，需要借錢出國動手術，也不會交代要找哪一個醫師開刀，比喻同樣被質疑偷換概念。

網友表示「邏輯太妙了，做員工的如果跟老闆先預支薪水，都還要報告用途，不然老闆不會鳥我們，行政院要先討這1.25兆都不需要講錢付給誰、花在哪、用在哪、何時用，最基本的4W1H都不用和大家報告嗎？」、「以後他進餐廳，叫他先買單再點菜，菜也不必端上桌，2027再給」、「人都快進棺材了，救命藥還沒來先給錢？」、「病人都快死了，錢也繳了，醫生死也不救的概念」、「亂七八糟的比喻」。

