苗博雅質疑北捷性平案數據落差 黃清信頻喊「沒吃案」遭轟：你在槓什麼？

社民黨台北市議員苗博雅。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

台北市長蔣萬安今（9日）赴議會接受市政總質詢，針對台北捷運車站偷拍、性騷性平案件，社民黨議員苗博雅出示數據顯示，蔣上任3年內性平案節節高升，且北捷與警局掌握數字有巨大落差，卻意外因一句「案子只有可能被吃掉，案子不可能生出來」，讓捷運公司總經理黃清信一直認為苗博雅在指責「吃案」，頻回嘴駁斥，苗博雅火大開罵，你現在是在槓什麼東西？「市長，你這總經理不用管一下嗎？」

苗博雅質詢指出，針對台北捷運車站、車廂也有偷拍、性騷等性平問題值得關注，今年2026年才5個月，相關案件數已是超過去年一整年的2倍以上。經統計，在站區以偷拍為主，在列車則是性騷擾較多。

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苗博雅也出示捷運公司統計發生性騷擾、偷拍數前五名車站，分別為：台北車站、忠孝復興站、松江南京站、大安站及中山站，都是轉乘站。

她也質疑，為何今年數字突然暴增，她調資料看北市內捷運站性平案統計，還有捷運公司的雙北捷運系統，在蔣萬安上任這3年內，性平案件是節節高升，2023年通報87件，2024年通報114件， 2025年144件，今年2026年前5個月就有52件，苗博雅直言，按比例若不改善，到年底會破120件。苗博雅詢問蔣萬安應思考數字往上飆的原因，蔣答詢稱，會了解細節、統計案件數，當然大家可能反應、通報意識也提高，會檢視到底什麼原因在捷運站內發生這麼多偷拍性平事件。

苗博雅直言，質詢是要提醒蔣萬安不要盡信底下的官所說的事情，因為掌握的資訊可能是不正確的，若拿不正確的數字告訴蔣，蔣萬安也會得出不正確結論。指捷運公司數字是「逐年下降」，但警察局是「逐年上升」，若是她當然相信警察局，因為警察局上升的案件，不可能是編造出來的，「案子只有可能被吃掉，案子不可能生出來」，所以以捷運公司在蔣萬安上任這三年掌握到的，都比警察局掌握的還少，且落差數越來越大，批捷運公司狀況外。

黃清信答詢稱，車站站長只要接到旅客反應一定會通報，「我們沒有吃案的必要。」苗博雅說，她沒有說吃案，但是狀況外。黃清信強調，旅客可能對警察通報，因為警察本來就是受理機關，他覺得可能來源方式不一樣，「我們沒有吃案，沒有吃案的需要」。

苗博雅當場質疑，那捷運公司現在就是在講橫向溝通有問題？黃清信說，報案數字跟橫向沒關係，若旅客跟警察報就跟警察報，若跟他們報，就通報到警察，「沒有吃案的必要。」苗博雅反問，所以黃清信的意思是，跟警察局報案發生在捷運站車廂內裡的性平事件，「你不需要知道？」

黃清信回稱，不是、「你不要扭曲我們的這個說明。」苗博雅火大說，「那你也不要扭曲我的意思啊，我剛有說你吃案嗎？」黃清信解釋稱，旅客如果跟警察報當然是警察的統計數據，「當然我也不會知道啊！」

苗博雅追問，那難道捷運公司不覺得需要知道？需要跟警局建立橫向聯繫了解狀況？黃清信表示，可以跟警局做橫向聯繫，也會查報。苗博雅質問，那你現在是在槓什麼東西？現在覺得做得很好，所以浪費她的時間？「我剛才也沒有講你們吃案啊！」

黃清信則篤定回稱，「妳剛才有講我們吃案」，苗博雅大聲質問，「我什麼時候講車站吃案？」「市長，你這總經理不用管一下嗎？」強調自己從沒說過捷運車站吃案，只有在講案件量多寡，以案件多的為主，因為案件只有可能被吃掉，「案件不可能自己生出來」，但意思不是在說吃案。

苗博雅說，她的意思是要以警察局數字為主，今天沒有橫向聯繫，也許不是惡意吃案，但把她沒有講的話「塞到我嘴巴裡？」「你們現在市府都這樣做事的嗎？」議會都有直播錄音 ，開什麼玩笑？不要急著在那狡辯，聽清楚議員講的話，有困難嗎？

蔣萬安強調，會來建立橫向聯繫，確實民眾可能會第一時間尋求警方協助，捷運公司對站點性平案件也應該要掌握，即刻建立橫向聯繫，至少數據統計要能夠比對一致、進入分析。

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