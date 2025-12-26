苗博雅辯廢死掃到韓國瑜 王鴻薇酸遇選舉就避談：初一十五不一樣

台北日前發生隨機殺人案，也令死刑存廢議題再度引發討論，台北市議員苗博雅發文稱「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」但她列出的案例，卻影射到立法院長韓國瑜，引發爭議。國民黨立委王鴻薇質疑，苗博雅到底支不支持廢死？不要因為有沒有選舉，就初一十五不一樣了。

苗博雅在threads發文表示，「在台灣開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見。」

苗博雅說，「身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人，竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅，在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」

苗博雅文中第一個例子，說「開車撞死人，可以當選立法院長」，明顯就是指涉現任立法院長韓國瑜。2004年韓國瑜開車載著妻子李佳芬行經雲林西螺一處十字路口時，與一輛無照、且嚴重超速的機車發生撞擊，機車後座乘客顱內出血身亡。為此韓國瑜被依過失致死判刑6個月、緩刑2年，並為此付出450萬元慰問金。

王鴻薇表示，苗博雅應該一人做事一人當，關於她對廢死的看法和論述，凡走過必留下痕跡，她應該跟社會大眾好好去交代，不要每次到了選舉的時候就不敢講，沒有選舉的時候，就一直談廢死。

王鴻薇認為，苗博雅要有勇氣一點，面對自己過去的論述，「你到底是廢死還是不是廢死？不要因為有沒有選舉就變成初一十五不一樣了。」

