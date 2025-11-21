苗博雅酸鄭黃會上「全空話」！點民眾黨「1事」：真震撼彈
政治中心／徐詩詠報導
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌於19日公開會面，雙方就藍白合議題進行論述與意見交換。不過，北市議員苗博雅認為兩人對談只是「空話」，直言民眾黨幕後開始出現1情況，才是真正的「震撼彈」。
苗博雅點出柯文哲已經重新回到黨部並黨務。（圖／民視新聞資料照）苗博雅日前在政論節目《新台派上線》談到「鄭黃會」，她不諱言鄭黃會只是好看，裡面全是空話。她點出，鄭黃兩人拍合照、互稱「跨黨派合作」，但雙方並沒有實質共識，也沒有策略、下一步可言。她形容該會僅是彼此露面、說客套話，回家後各走各路。整場會面與其說是政治合作，更像政治姿態。
苗博雅認為，黃國昌與鄭麗文談話並無實質策略。（圖／民視新聞資料照）
她進一步點出，前民眾黨主席柯文哲的動向更值得關注。苗博雅指出，現階段柯文哲其實已經回到黨部，以沉穩姿態重新掌握黨內節奏，這點被外界忽略了。這也代表民眾黨的核心權力再次收在柯手上。這樣的情況也可從民眾黨「小雞」們的動向觀察，苗博雅發現，這2週開始，原本常跟著黃國昌的議員，近期都回到柯文哲身邊，請益、同框，畢竟流量還是在柯身上。最後她也點出，評論秀場是鄭黃會，戰場仍是柯文哲。
苗博雅點出從民眾黨小雞對柯文哲態度，就可發現變化。（圖／民視新聞資料照）
