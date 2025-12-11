即時中心／林韋慈報導

台北市議員苗博雅昨（10）日開直播與支持者互動，沒想到引來中國的小粉紅亂入，嗆聲「為什麼台灣人不支持一國兩制」，還舉澳門為「正面例子」，甚至要求如果不承認自己為中國一部份，那把故宮文物還回去。結果苗博雅直接反嗆「一國兩制哪有正面例子」，更稱「照你的邏輯，那中國國民黨也還給你們。」





昨日（10）深夜，苗博雅開啟直播Call-in，有位自稱「吳先生」的中國人打進，質疑為何台灣人不支持統一與「一國兩制」，甚至嗆聲如果台灣不承認自己是中國的一部分，就應該把故宮文物「還給中國」。吳先生還稱澳門是成功示範，「不像香港那麼亂」，並反問苗博雅為何「反共」。

面對質疑，苗博雅先反問：「一國兩制哪有正面例子？正面例子在哪？」接著直球反擊，澳門能有自己的民主制度嗎？能選自己的總統嗎？並嗆聲「你們先能投票，再來說這些」。她點出香港已經示範一國兩制、五十年不變，全是謊言。並續指，才25年，香港民主不是中止，而是終止，反問對方如何說服台灣接受一個連普選都沒有的制度。

吳先生接著指稱：「如果你們一直認為自己是獨立國家，那台北故宮的東西跟你們沒有關係。」苗博雅則冷靜回擊：「照你這樣講，中國國民黨也是你們的啊，那也一起還給你們，中國國民黨自己承認他是中國人。」一句話讓網友大讚犀利又好笑，直播片段也在網路上迅速發酵。





原文出處：快新聞／苗博雅開直播大戰小粉紅 神回一句「國民黨還給你們」網讚爆

