即時中心／温芸萱報導

社民黨北市議員苗博雅日前以俄烏戰爭為例表示，若台海開戰，金馬地區遭攻擊，台灣本島仍可正常上班上課，引發「戰爭美化」爭議。律師林智群今（13）日在臉書反駁，說苗博雅言論是在美化戰爭的人，其實是美化了統一。他指出，中國現況嚴重限制民眾自由，醫療問題、網路管制、出國簽證、教育資源都可能受限，假如統一，台灣人能接受嗎？。

社民黨北市議員苗博雅日前以俄烏戰爭為例，表示若台海開戰，金門、馬祖等外島遭攻擊，台灣本島仍可正常上班上課，此言論隨即引發爭議，被批評是「美化戰爭」。對此，律師林智群今在臉書發文反駁，他指出，那些批評苗博雅（戰爭時還是要上班上課）言論是把戰爭美化的人，其實是把投降（統一）美化了。

林智群以中國現況舉例，指出中國人民現在一堆存款領不出來、小孩受小傷進醫院就突然死掉，醫院只交還火化後骨灰；批評政府者則可能遭拘留、帳號被刪，且實名制網路管控嚴格。他反問，你可以接受嗎？

接著，林智群進一步假設，如果統一後台灣民眾必須申請簽證才能前往日本、歐美國家，理工科學生無法申請美國大學，這樣可以接受嗎？去日本旅遊，假請了、機票買了、錢換了，政府一聲令下，班機取消，你只能吞下去，也可以嗎?





原文出處：快新聞／苗博雅「戰時上班課論」惹議 林智群：說美化戰爭的人是把統一美化了

