苗博雅「戰時上班」說 謝寒冰提4點諷腦殘無藥醫：沒常識也要看電視

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及戰爭，宣稱台灣若爆發戰爭，「該上班上學開店的都照常運行」，她還舉了烏克蘭及以色列為例。對此，資深媒體人謝寒冰連兩天發文，除了開酸阿苗「腦殘無藥醫」，接著又提出4點反駁，直接吐槽，「沒常識也要看電視，阿苗妳不會買電視的錢也被人騙了吧？」

資深媒體人謝寒冰。（資料照／中天新聞）

苗博雅先是在上月26日在直播時表示，現代戰爭發生時，並非所有人都在戰場上，軍人在戰場作戰，但大多數人其實都還是維持著日常生活。她舉例說明，烏克蘭遭俄羅斯攻擊3年，但在未被佔領的地區，孩子們都還在上學，該上班的還是在上班，該開的店都還是照開，強調「這個才是現代戰爭的實況」。

苗博雅進一步表示，如果台灣被敵國入侵，比如說對岸攻擊金門、馬祖，其實台灣本島大多數的日常運行，都還是會照常運作，該上班上學開店的都照常運行。

此外，苗博雅9日晚間在社群平台Threads發文，舉以色列和823砲戰為例來捍衛自身說法。苗博雅提到，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。

苗博雅再舉823砲戰，台灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。

對於苗博雅的說法，謝寒冰先是在昨日於臉書和Threads發文表示，苗博雅舉例比台灣大16倍多的烏克蘭為例，瞎掰台海戰爭時一樣上班上課，作家朱宥勳為了護航她，又舉了比烏克蘭大16倍的中國為例，「本草綱目誠不我欺：腦殘無藥醫！」

然而，苗博雅則到了謝寒冰Threads底下留言回應，「要講面積，我講的國土只有台灣60%的以色列案例為什麼不敢談？建國至今發生好幾次戰爭的以色列都沒有上班上課嗎？有人說以色列有鐵穹，沒錯，台灣要建設比照以色列鐵穹的T-Dome預算，為什麼立法院連列案都不給列案？」

社民黨台北市議員苗博雅。（資料照／中天新聞）

另外，謝寒冰今日再次於臉書和Threads發文，苗博雅又舉以色列戰爭期間「正常上班上課」來為自己辯駁⋯⋯我早就說了沒常識也要看電視，阿苗妳不會買電視的錢也被人騙了吧？

謝寒冰接著提出4點，首先，誰告訴妳以色列遭受攻擊時是「正常上班上課」了？真主黨攻擊時、胡塞組織攻擊時，伊朗空襲時，以色列明明就停班停課躲警報，機場關閉、交通航班大亂，你到底是A眼B眼還是P眼沒看到？

其次，加薩戰爭期間以色列多數時間是進攻方欸，妳怎麼不舉加薩走廊為例，看看巴勒斯坦人有沒有正常上班上課？

第三，妳認為老共真要打台灣，強度會是真主黨、胡塞組織與伊朗這種等級的嗎？他們三個加起來乘以10的攻擊強度，妳自己去想想看……

謝寒冰針對苗博雅言論連兩天發文表達看法。（資料照／中天新聞）

第四，以色列是美國人的爸爸，有孝順兒子全力幫忙，可是美國人是你的爸爸欸！最後謝寒冰忍不住大酸，什麼叫拼命證明自己無知與輸不起？苗博雅就是最佳示範。

