苗博雅「戰時可上班課」說 國台辦批：美化戰爭冷血言論毫無人性

台北市 / 林彥廷 綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅近期在直播中談及若發生戰爭台灣還是可以繼續上班上課，說法引發熱烈討論。而國台辦在今（17）日例行記者會中，有記者提問此事，發言人朱鳳蓮回應，拋出美化戰爭的冷血言論，毫無人性，已經遭到各界和輿論的譴責。

記者會中有中國記者提問「台北市議員苗博雅日前聲稱，即便在戰爭狀態，台灣也能像烏克蘭一樣維持正常生活，上班、上學、開店都能照常運行，引發輿論嘩然，島內網友痛斥其美化戰爭。對此有何評論？」

對此，朱鳳蓮回應，綠營政客對戰爭給民眾帶來的苦難視若無睹，居然拋出美化戰爭的冷血言論，毫無人性，已經遭到島內各界和輿論的譴責。

