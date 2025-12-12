苗博雅「戰爭仍可上班課」挨轟 黑熊學院力挺：換成天災答案就很清晰

苗博雅「台灣開戰仍可上班課」的說法遭受大量質疑。（本刊資料照）

近日社民黨北市議員苗博雅「台灣開戰仍可上班課」的說法遭受大量質疑，不過民進黨立委沈伯洋創辦的民防組織黑熊學院表示，若將「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災，答案就會很清晰，因為在不受影響的區域，人民還是要想辦法活下去，何況飛彈很貴，敵方不可能無限狂打。

黑熊學院11日在臉書發文，表示若把「戰爭」換成「颱風」或「強烈地震」等天災，「戰爭時是否要上班上課？」的答案便呼之欲出，遭受衝擊較嚴重的地區，會宣布停止上班上課；某些完全不受影響的地區，則照常上班上課。

廣告 廣告

不過黑熊學院指出，這題其實沒有100％標準答案，就像烏俄戰爭時，有烏克蘭麵包店仍能正常營業6小時，這不僅是因為烏克蘭有縱深，而是人民「努力想辦法繼續生活」。

黑熊學院坦言，台灣不像烏克蘭，本島面積幾乎無戰略縱深可供退守與轉進，但擁有台灣海峽這樣的天然縱深與屏障。台海衝突一旦爆發中，中共要先奪下制海、制空權，才能試圖實現最艱難的登陸戰，這段期間人民要做的事情很多，可能是加入前線或成為後勤。

黑熊學院強調，無論何種型態的戰爭，發生時人民都不會是「只能放空等死」。除了戰備、投入軍事部署，國民經濟也會轉入臨戰或戰時經濟體制，如同疫情期間，工作型態可能改變，但社會機能不會停滯。

戰爭當下，台灣社會最關注的應該不是「要不要上班上課」，而是我們要如何互相幫助抵禦外敵度過難關？「中共最希望看到對方自亂陣腳，讓我們因為因為恐懼而什麼都不做。」

更多鏡週刊報導

戰爭可上班上課？苗博雅言論挨轟 本人還原脈絡回擊：若台灣被佔領我絕是第一批被殺

陳冠希「豔照門」禍源恐是自己？名導爆外流關鍵 第一張看到阿嬌崩潰了

中國87歲書畫大師「喜得獨子」廝守小50歲嫩妻 宣布與女兒、繼子斷絕關係