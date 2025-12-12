苗博雅「戰爭可上班上課」說挨轟 黑熊學院揭「1真相」力挺

即時中心／温芸萱報導

社民黨台北市議員苗博雅近日談及「戰時是否上班上課」引發討論。對此，黑熊學院昨（11）日發文指出，戰爭與天災相似，受影響程度因地區而異，並非全島同時停擺；即使局部停班停課，也仍有人要維持基本運作。黑熊學院強調，「戰爭通常不是連續砲擊」，未受攻擊的地區仍需努力維持生活。

苗博雅近日談及現代戰爭議題，以俄烏戰爭為例指出，若台海發生衝突，金門、馬祖等外島可能率先遭受攻擊，但台灣本島多數地區仍有可能維持正常上班上課。相關說法在網路上引發熱議。對此，「黑熊學院」昨日在粉專發文表示，若將「戰爭」換成「颱風」或「強震」等天災，其實更容易理解。

黑熊學院說明，天災來襲時，不同地區受影響程度本來就不同，有些地方會宣布停班停課，有些則照常運作；即使在停班停課的區域，也有醫護、警消、基礎設施維護等人員必須在第一線堅守崗位，這在戰時也會出現類似狀況。

接著，黑熊學院指出，另一個常見迷思，是以為戰爭會像影視作品中所呈現的「持續不斷轟炸」。但實際上，無論是一戰、二戰，或近年的俄烏戰爭，砲火都不是連續性的。飛彈昂貴且數量有限，攻擊多為間歇式進行。對於未遭攻擊的地區，民眾仍必須努力維持生活秩序，「飯要吃、孩子要照顧、基礎的生存節奏不能停」。烏克蘭戰爭期間，當地麵包店仍能營業六小時，就是因為人民努力在混亂中找回生活步調。

另外，黑熊學院也整理出外界最關心的三大問題。首先，台灣是否因地狹人稠而無戰略縱深？學院說，雖然台灣本島東西最寬僅約144公里，一旦被攻擊確實較難轉進，但千萬不能忽略「台灣海峽」本身就是天然縱深。中共若要進行登陸作戰，必須先奪取制海、制空權，再渡海成功登陸，而這是整場衝突最困難的階段。在這段期間，台灣社會能做的事情很多，從加入民防、參與後勤、辨識假訊息、修復基礎設施，到陪伴家人等，都是重要任務。

第二，是民眾該如何分散戰時風險。黑熊學院指出，台灣的水電、交通與能源密度高，一處出問題可能影響整體運作，因此社區與家庭的事前準備相當關鍵，包括備用電力、儲水計畫、食物儲備、家庭內部的避難討論等。更重要的是，政府正推動的「全社會防衛韌性計劃」，涵蓋民力動員、戰略物資盤點供應、能源維運、醫療社福與避難體系、資安與金融穩定等，都需要全民理解與參與。

第三，是哪些地區最可能成為熱區。黑熊學院指出，無論任何戰爭，攻擊通常集中在具有高戰略價值的目標，例如總統府、重要機場、橋梁、關鍵變電所、交通樞紐或軍事基地等，而不會浪費大量飛彈在一般社區。多數社區在確保安全的前提下，必須盡可能讓生活維持正常運作，就像疫情期間，社會也沒有因此完全停擺。

最後，黑熊學院強調，只要台灣持續強化國防力量、提高阻絕敵軍登陸的能力，對方就只能依賴昂貴的遠程武器打擊，而戰史清楚告訴我們，空襲無法贏得戰爭。社會真正需要思考的，不是「屆時要不要上班上課」，而是「如何一起度過難關」。只要民眾不被恐懼牽著走，把該做的準備做好，和平的主動權就掌握在台灣手中，而不是落入對手的算計。

