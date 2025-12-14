苗博雅、林亮君驚喜現身 為憨寶貝餐廳開幕暖心祝福

育成社福創會董事長陳節如(左1)議員林亮君(左2)議員苗博雅(右2)總經理吳幸芳(右1)及憨寶貝。

長期關注社會平權的台北市議員苗博雅、林亮君今(12月12日)上午聯袂造訪【育成社福 永續庇護園區】，趕在「餐廳首日營運之喜」前來為憨寶貝加油！

全國第一座 社福與環境永續雙贏典範

《育成社福基金會》30多年來為身心障礙者提供0歲到終身的全人服務；其中位於台北市建國南路、濟南路口高架橋下的【永續庇護園區】歷經兩年重建，餐廳終於在12/12正式營運。這是全國第一座結合社福、友善職場、低碳環保與都市美學的園區，由國際知名「潘冀聯合建築師事務所」設計,採用木構結合回收鋼構，建置50噸雨水回收系統改善橋下淹水問題，提供洗車、餐飲、商店、會議室、電動車快充站等複合式便民服務。

廣告 廣告

兩位議員齊聲稱讚：「雨水回收系統真的是化劣勢為優勢的最佳典範！」苗博雅議員更肯定：「這是公私協力的好案例，育成基金會扮演樞紐角色，集結台北市政府、民間企業及專業團隊。做公益不是居高臨下，而是大家一起有錢出錢、有力出力。」

議員肯定園區創新並現場體驗餐廳服務 呼籲市民相挺

一踏入園區，苗博雅議員驚呼：「建築物和以前完全不一樣，變得非常漂亮！完全煥然一新！」她讚賞高架橋下蛻變成明亮通透的空間，為全台展現了善用公共空間，結合環保與社福可以創造多贏局面的典範，更稱讚餐廳風格宛如北歐森林系，媲美五星級水準，甚至適合舉辦婚禮。林亮君議員則強調園區交通便利、離捷運很近，提供洗車、餐飲等多元服務，呼籲市民用實際行動支持，肯定憨寶貝的努力，形成善的循環。

現場兩位議員也親自體驗憨寶貝的餐廳服務，品嚐精力湯、蛋糕及手工餅乾。苗議員品嚐手工餅乾後笑著說：「這麼好吃的餅乾買了會有幸福的煩惱——很容易一打開就停不下來！」對於招牌精力湯更是驚喜連連：「和想像的完全不一樣！原本還有點害怕，但這杯口感非常好，聽完配方說明也覺得健康，真的是老少咸宜，小朋友一定也會喜歡。」透過議員們的親身體驗與推薦，展現園區不僅為身心障礙者打造友善工作空間，更提供優質服務回饋社會，值得各界支持。

​​​​​​​​​​​​​​​​

議員苗博雅、林亮君，邀請各界支持憨寶貝「台灣感性」文創品。

議員近距離鼓勵 見證藝術培力成果

參訪當日，兩位議員為即將正式上場服務的憨寶貝們加滿信心值。議員們見到庇護商店中由憨寶貝藝術創作的「台灣感性」鑰匙圈、磁鐵開瓶器、雨傘及絲巾等系列文創品，驚艷不已、直呼超可愛！苗博雅議員更大讚：「這絕對是最頂的！我已經想好外賓禮物要送什麼了。」

當得知庇護商店的精美禮盒都是由憨寶貝親手包裝設計時，兩位議員更加感動。林亮君議員表示：「企業團體過年送這樣的禮盒，心意加倍！送給外賓也非常合適。」苗博雅議員也呼籲：「大家的支持不僅增加寶貝的自信，更是社會對寶貝有信心的最佳表現。」兩位議員都認為這些文創品是聖誕新年祝福禮的好選擇，也可與外國人分享，締造很棒的公益×藝術的國際外交。

這是《育成社福基金會》藝術培力的成果，見證心智障礙者透過藝術創作展現的無限可能，更可應用於日常生活，點綴溫暖美好。

藝術培力 讓愛延續

憨寶貝創作的「台灣感性」系列商品及文創小物，傳遞對台灣土地的真摯情感。除了在庇護商店加購獲得外，年終感恩捐款「憨寶貝藝術培力計畫」，也可帶回令人愛不釋手的文創品，請您支持，給憨寶貝鼓勵及希望。?詳見: https://reurl.cc/4b68DX

(資料來源：育成社福基金會)