苗博雅「開戰上班上課說」引討論 徐巧芯：電影看太多

國民黨立委徐巧芯針對台北市議員苗博雅「不要搞詐騙」言論回應。(資料畫面)

台北市議員苗博雅日前表示，若金門、馬祖發生戰爭，台灣仍可繼續上班、上學，遭國民黨立委徐巧芯嗆「不能不是妳去送死，就說得雲淡風輕吧」，而她隨即在底下反酸「不要搞詐騙」，並指相關批評是「標題殺人法」。針對此言論，徐巧芯再次回應「開戰正常上班上課，而不是避難，那是電影看太多，這才是詐騙」。

台北市議員苗博雅日前提及《台灣全民安全指引》，指出若金門、馬祖發生戰爭，台灣仍可繼續上班、上學。對此，國民黨立委徐巧芯在社群發文稱「一個公館圓環都苗頭不對就閃人了，竟然還大言不慚講戰爭來了照樣上班上課」，台北市議員苗博雅非前線軍人，戰時不知道會被分配到何種任務，不該不是自身去送死，就說得雲淡風輕。

廣告 廣告

苗博雅則在貼文下方回應，「徐巧芯不要搞詐騙」，自己並沒有講要大家上戰場，也沒有講馬照跑舞照跳，維繫社會日常運作就是全社會防衛韌性的目標。苗博雅表示，她提出一種可能的情境，就被扭曲成鼓吹、美化戰爭，「難道這就是標題殺人法嗎？」

針對苗博雅的言論，徐巧芯昨（10日）在相關新聞下方留言指出，苗博雅稱兩岸開戰仍正常上班、上課，而不是避難，「那是你們電影看太多，這才是詐騙」。





更多《鏡新聞》報導

徐巧芯批「雲淡風輕看戰爭」 苗博雅回：不要搞詐騙

駁「3張門票」促成鄭習會 鄭麗文寄律師函要求下架報導道歉

苗博雅談戰時作息挨批 國防部：民生正常運行最重要