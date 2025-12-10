苗博雅「開戰上班」先舉烏克蘭再提以色列 媒體人打臉：亂扯一通

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及戰爭，宣稱台灣若爆發戰爭，「該上班上學開店的都照常運行」，她在上月底先以烏克蘭為例，昨（9）日再舉以色列和823砲戰例子反擊。對此，資深媒體人樊啓明諷刺，阿苗先用烏克蘭舉例，被笑稱地理老師可能正在哭，現又舉以色列，還是在胡扯一通。

台北市議員苗博雅。（資料照／中天新聞）

苗博雅先是在上月26日在直播時表示，現代戰爭發生時，並非所有人都在戰場上，軍人在戰場作戰，但大多數人其實都還是維持著日常生活。她舉例說明，烏克蘭遭俄羅斯攻擊3年，但在未被佔領的地區，孩子們都還在上學，該上班的還是在上班，該開的店都還是照開，強調「這個才是現代戰爭的實況」。

苗博雅進一步表示，如果台灣被敵國入侵，比如說對岸攻擊金門、馬祖，其實台灣本島大多數的日常運行，都還是會照常運作，該上班上學開店的都照常運行。

此外，苗博雅昨晚在社群平台Threads發文，舉以色列和823砲戰為例來捍衛自身說法。苗博雅提到，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。

苗博雅再舉823砲戰，台灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。

俄烏戰爭已持續3年多。（圖／AP）

苗博雅進一步指出，說中共直接打本島。台灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲。這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作。苗博雅直言，「若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的」。

對於苗博雅的言論，樊啓明今日在臉書發文表達看法。他提到阿苗用烏克蘭舉例「開戰上班」說，被譏他的地理老師可能正在哭，現在又搬出國土面積只有台灣6成以色列，與敵對國家沒有海峽天險，但發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作，只是阿苗的這個對比還是在亂扯一通。

樊啓明舉出3點說明，首先，以色列有明確的邊境戰區，戰爭往往發生在邊境，而台灣面對的是對岸的「全島打擊」。從南到北如台北政經中心、新竹科學園區、高雄港口全都在導彈射程內。

其次，台灣跟以色列避難設施大不同，以色列法律規定住宅以及辦公空間都必須有一間「安全室」，叫做 Mamad，當警報響起，只需進入隔壁房間，關上防爆門窗，等鐵穹完成攔截任務，大約10分鐘後出來繼續工作。台灣的避難所則多在地下室。如果上班到一半警報響起，就要衝到B1，等待警報解除 ，一等可能就是幾小時，一天「跑警報」來回幾次，到底要怎麼上班？

以色列特拉維夫先前遭受飛彈襲擊爆炸。（圖／AP）

樊啓明提到的第3點最關鍵，開戰先打電力設施，然後海上封鎖，台灣廢核之後最缺的就是自主能源，沒電怎麼上班？而以色列有陸路連接鄰國，加上建築法規嚴格，許多加上與家庭擁有獨立發電與維生能力。

最後樊啓明直言，阿苗要拿以色列跟台灣作比較，別只看面積好像差不多，建議還是多做點功課。

