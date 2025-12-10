苗博雅「開戰上班」說引爭議 徐巧芯諷：又不是妳送死說得雲淡風輕

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及戰爭，宣稱台灣若爆發戰爭，「該上班上學開店的都照常運行」，她在上月底先以烏克蘭為例，昨（9）日再舉以色列和823砲戰例子反擊。對此，國民黨立委徐巧芯反酸，「一個公館圓環都苗頭不對就閃人了，還大言不慚講戰爭來了照樣上班上課？不能不是妳去送死，就說得雲淡風輕吧！」

國民黨立委徐巧芯。（資料照／中天新聞）

徐巧芯今日下午在Threads上發文，一開始就提出質疑，「一個公館圓環都苗頭不對就閃人了，還大言不慚講戰爭來了照樣上班上課？第一個被抓？是吃到紅熊口水嗎？又不是前線軍人，戰時妳分配到什麼任務？灘岸守備？防衛基礎設施？不能不是你去送死，就說得雲淡風輕吧！」

徐巧芯提到，編現比下降、軍人待遇不符合社會比例、少子化衍生的未來軍人人數不足、向國外採購軍備卻遲遲未到、關鍵基礎設施如何防護、台灣太小，若進入城鎮戰如何控制最小傷亡…..這些才是若面臨戰爭要討論的，而不是暗示：「因為如果投降我會被抓被殺所以大家要上戰場打仗反正多數人還是正常生活」這種鬼話。

社民黨台北市議員苗博雅。（資料照／中天新聞）

最後徐巧芯更大酸，說到底，她的邏輯就是，戰爭的不過是「要打去練舞室打！」

徐巧芯該篇貼文一出，苗博雅也在底下留言回應，徐巧芯不要搞詐騙！苗博雅沒有講要打去練舞室打，苗博雅也沒有講要大家上戰場，苗博雅也沒有講馬照跑舞照跳，妳的主張是直接躺平政府不用努力維繫社會如常運作嗎？

苗博雅要問，「維繫社會日常運作就是全社會防衛韌性的目標，國民黨反對嗎？」

國民黨立委徐巧芯。（資料照／中天新聞）

她提出一種想定，可能的情境，就被扭曲成鼓吹戰爭、美化戰爭、好可怕、沒人性、要別人去死。這就是標題殺人法嘛。

