苗可麗出任台北電影節頒獎典禮主持人 「極度緊張，又感覺被愛」

苗可麗出任第28屆台北電影節頒獎典禮主持人。（台北電影節提供）

預計在7月11日舉行的第28屆台北電影節頒獎典禮，公佈主持人是苗可麗擔綱。她形容接下這份工作後，「極度緊張，又感覺被愛。」

首度接下台北電影獎主持的苗可麗，坦言內心充滿恐懼與不可置信，幾經掙扎後，答應的勇氣竟是來自人生的無常，她說：「臣服、接受是我這一年期許自己的改變，來到身邊的一切，接受、感恩並盡全力做好它！我想這是我人生劇本裡重要的篇章，是給我的挑戰，而我相信我可以好好演繹它！」

目前她已經回顧歷屆台北電影節頒獎典禮，也大量觀摩各路優秀主持人的風格，深感壓力之餘更加提醒自己「不辜負北影交付予我的任務。」她透露，最大挑戰在於獨自撐起這場重要典禮，必須研讀大量入圍影片、深入了解每位入圍者，同時絞盡腦汁思考如何讓全場觀眾在緊張之餘也能感受輕鬆愉快的氛圍。對於典禮亮點，苗可麗賣起關子：「我的出現就算沒讓人跌破眼鏡，至少也足以讓人感到新鮮了吧！」

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今年的頒獎嘉賓，也率先公佈前6組人選，影展大使曾敬驊將攜手電影《大濛》裡的妹妹方郁婷，共同頒發最佳聲音設計與最佳新演員；蟬聯3屆角逐北影個人獎、本屆又以《死亡賭局》入圍最佳男主角的洪瑜鴻（春風），將與去年北影帝萬洛‧隆甘迦搭檔合頒最佳女主角；以《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角的翁倩玉，與《孤味》億萬監製徐若瑄則將共同揭曉最佳劇情長片大獎。

最佳美術設計與最佳動畫片將由林予晞與小薰（黃瀞怡）兩位實力派女演員聯袂登台揭曉；以電影《左撇子女孩》攜手闖蕩大銀幕的螢幕情侶蔡淑臻與黃鐙輝，則頒發最佳視覺效果與最佳男配角獎；延續《陽光女子合唱團》片中默契，安心亞與入圍最佳女配角的孫淑媚，將共同揭曉最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲。

負責本屆典禮播放影片配音的，是去年以《破浪男女》榮獲台北電影獎最佳新演員的梁湘華擔任典禮配音。梁湘華透露，事前除了熟悉名單，也反覆聆聽頒獎節目中配音員的口條，練習過程才真正體會到「專業果真是專業」的難度，不噴麥、不吃字，每個細節都需要下工夫。所幸典禮團隊告知她只需保持自己原有的聲調與口條，自在享受過程即可，讓她放鬆不少。回顧這次經驗，梁湘華感性表示，能在北影歷史中留下一點聲音，深感榮幸，也特別感謝大學時配音課老師的啟蒙與教導。

7月11日舉行的台北電影節頒獎典禮，將由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電信MOD、Hami Video、四季線上、ELTA OTT、LiTV、ofii等OTT平台，海外Dish Network同步順播。台北電影節官方YouTube頻道，「LINE TODAY 電影」也將同步轉播。

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