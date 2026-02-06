苗可麗喪母1年「驚見母親身影」！畫面曝光激動淚崩：知道祢一直在

記者徐珮華／綜合報導

苗可麗去年3月痛失母親，未能見到最後一面深感遺憾，近1年來只要提及此事，幾乎都會忍不住落淚。昨（5）日她在社群平台分享一段20年前的珍貴影像，畫面中驚見母親身影，讓她瞬間淚崩：「你相信嗎？你愛的人會透過很多方式，讓你知道祂一直都在。」

苗可麗再見母親身影激動淚崩。（圖／翻攝自苗可麗臉書）

一名網友近日在社群平台曝光一段舊影像，內容是父親20年前在遊樂園以攝影機記錄的畫面，並回憶當時巧遇苗可麗，意外掀起討論熱潮。網友原本只是想找尋苗可麗身影，沒想到苗可麗本人竟親自現身留言區，驚喜表示影片中也拍到自己的母親，感動直呼：「後面是我媽媽，謝謝你讓我再看見她。」

苗可麗難以走出喪母之痛。（圖／記者趙于瑩攝影）

苗可麗隨後轉發這段影像，畫面中母親坐在遊園小火車上，發現鏡頭正在拍攝，隨即拍了拍前方座位的小女孩，示意她看鏡頭，而這位小女孩正是苗可麗的女兒。影片曝光後，苗可麗也激動表示：「你們猜我看到誰？我的媽媽！媽媽！這是什麼神操作？我相信祢是透過這方式，讓我知道祢一直都在。」

