苗可麗夜市簽名展親和力！ 粉絲包圍求被罵

苗可麗為電影《陽光女子合唱團》造勢，親民為觀眾簽名。（圖／壹壹喜喜）

《陽光女子合唱團》累積到1月11日票房突破2700萬，與上週相比成長了118%以上，主演群陳意涵、安心亞、苗可麗、何曼希都在上映場次進行映後座談之外，還跑遍了北中南各大夜市掃街催票。

在夜市看到呼呼女神安心亞、苗可麗和怪物新人何曼希，讓觀眾們相當驚喜，爭相拍照簽名，甚至還想要苗可麗罵人，場面相當熱鬧，也讓這波宣傳更接地氣！接下來還有鍾欣凌、孫淑媚也將繼續接下來的映後活動，以及台南武聖夜市也將加入掃街活動，歡迎粉絲多多注意官方社群平台的公告。

《陽光女子合唱團》還被觀眾抱怨這是一部「好累的電影」，一下子哭又要笑，一下子又哭，情緒跟著劇情跌宕起伏拉很滿！在映後中更有許多比電影更感人的故事也陸續出現，有一位觀眾跟導演林孝謙與編劇呂安弦說：「這部電影完全反映在我的人生，因為爸媽都是犯人，我從來沒有想要去認識我媽媽。但是看完《陽光女子合唱團》之後，可能會想要去了解她。」

另外專門協助送養的工作的觀眾看完電影也深深受到感動，覺得在劇中陳意涵的孩子送養情節跟他的工作非常相似。甚至還有一位連安心亞都說好帥的女警看完電影之後回饋她的想法：「即使是受刑人，他們也可能只是一時走錯路，大家多給受刑人一個機會，看這部電影真的可以得到很多的感想與感動。」

