苗可麗扒開鮮肉男星上衣 急尋「30公分」

苗可麗質問周予天尺寸結果反被公主抱。（東森綜合台提供）

苗可麗、曾莞婷、花花、周曉涵在東森《驚奇旅明星》勇闖台中，一見到來賓周予天就火力全開，開起黃腔毫不手軟，讓他差點招架不住。在抽願望行程時，大家看到「最頂30公分」的提示瞬間嚇傻，苗可麗馬上追問過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」

周予天和周曉涵聊起他們先前合作拍戲的趣事，周予天分享他飾演男公關的過程，還提及劇中有一場戲是全部男公關裸露上半身讓女客人挑選，曾莞婷聽了立刻起鬨：「你這樣講我很難想像，我可能要實際試試看才知道！」話一出就被苗可麗嗆：「太快了！就跟妳說不要吃這麼快，今天就吃完了，那明天要吃什麼？」全場笑翻。

廣告 廣告

周予天（左起）、苗可麗、曾莞婷、花花、周曉涵前往台中旅行。（東森綜合台提供）

接下來的變裝環節，又被姐姐們逮到機會，苗可麗直接強迫解開周予天的襯衫鈕釦，花花也興奮喊：「讓我們看一下啦！很久沒看到男生的肉體了！」甚至親手幫他解開鈕扣，讓小露胸肌的周予天害羞到臉漲紅。周予天更主動提議公主抱苗可麗，輕易的就抱起還旋轉一圈，讓苗可麗羞喊：「我懷疑你真的有練，力氣好大讓你過關」更開玩笑說，我們其實可以省略抱的部份，直接進房間就好。

玖壹壹驚喜現身，加入一對一配對。（東森綜合台提供）

節目還邀請特別來賓玖壹壹，進行一對一的鮮肉配對。周曉涵突然驚爆：「我跟玖壹壹三人過夜過！因為在澎湖一個小島上錄實境節目。」花花立刻反問製作單位：「健志跟洋蔥都已婚了，為什麼還來跟我們配對當一日男友？」健志則笑回：「要賺奶粉錢啊！」《驚奇旅明星》每週日晚間8點在東森綜合32頻道首播；每週日晚間10點在中視播出。

更多中時新聞網報導

政院拍板 4年投入百億拚國旅

棒球》兩岸兄弟太象 中信育樂：若侵權將反制

公視董監事延宕 文化部長道歉