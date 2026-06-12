苗可麗扛北影主持 坦言「勇氣來自人生無常」
第28屆台北電影節頒獎典禮將於7月11日盛大舉行，今（12）日公布台北電影獎頒獎典禮主持人將由演員苗可麗擔綱，同時公布第一波6組頒獎嘉賓名單，陣容橫跨影視各世代，亮點不斷。首度接下台北電影獎主持的苗可麗，坦言內心充滿恐懼與不可置信，幾經掙扎後，答應的勇氣竟是來自人生的無常，她說：「臣服、接受是我這一年期許自己的改變，來到身邊的一切，接受、感恩並盡全力做好它！我想這是我人生劇本裡重要的篇章，是給我的挑戰，而我相信我可以好好演繹它！」
談及準備過程，苗可麗表示已回顧歷屆台北電影節頒獎典禮，也大量觀摩各路優秀主持人的風格，深感壓力之餘更加提醒自己「不辜負北影交付予我的任務」。她透露，最大挑戰在於獨自撐起這場重要典禮，必須研讀大量入圍影片、深入了解每位入圍者，同時絞盡腦汁思考如何讓全場觀眾在緊張之餘也能感受輕鬆愉快的氛圍。對於典禮亮點，苗可麗賣起關子：「我的出現就算沒讓人跌破眼鏡，至少也足以讓人感到新鮮了吧！」現在的她，形容自己「極度緊張，又感覺被愛」。
除了主持人有看頭，今年的頒獎嘉賓也星光熠熠，本屆影展大使曾敬驊將攜手電影《大濛》裡的妹妹方郁婷，共同頒發最佳聲音設計與最佳新演員；蟬聯3屆角逐北影個人獎、本屆又以《死亡賭局》入圍最佳男主角的洪瑜鴻（春風），將與去年北影帝萬洛・隆甘迦搭檔合頒最佳女主角；以《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角的翁倩玉與億萬監製Vivian徐若瑄則將共同揭曉最佳劇情長片大獎。
最佳美術設計與最佳動畫片將由林予晞與小薰（黃瀞怡）兩位實力派女演員聯袂登台揭曉；以電影《左撇子女孩》攜手闖蕩大銀幕的螢幕情侶蔡淑臻與黃鐙輝，則頒發最佳視覺效果與最佳男配角獎；延續《陽光女子合唱團》中默契，安心亞與入圍最佳女配角的孫淑媚將共同揭曉最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲。
延續台北電影節邀請演員為典禮播放影片進行配音的傳統，今年特別邀請去年以《破浪男女》榮獲台北電影獎最佳新演員的梁湘華擔任典禮配音。梁湘華透露，事前除了熟悉名單，也反覆聆聽頒獎節目中配音員的口條，練習過程才真正體會到「專業果真是專業」的難度，不噴麥、不吃字，每個細節都需要下工夫。所幸典禮團隊告知她只需保持自己原有的聲調與口條，自在享受過程即可，讓她放鬆不少。回顧這次經驗，梁湘華感性表示，能在北影歷史中留下一點聲音，深感榮幸，也特別感謝大學時配音課老師的啟蒙與教導。
本屆台北電影節亦攜手多家品牌夥伴共同打造電影盛會。2026年台北電影節指定髮型 The Vale. Finest 與指定彩妝團隊 iLing，將為頒獎嘉賓及出席影人打造典禮造型，展現電影人的獨特風采；YOI WATER 鹼性水推出「北影28限定聯名款」，陪伴影展期間各項活動與觀影時刻。接待方面，則由相鐵Grand Fresa台北西門飯店、CitizenM與時代寓所共同提供舒適便利的住宿服務，迎接來自海內外的影人與貴賓，為本屆影展國際交流與接待工作提供堅實支持，共同成就這場年度電影盛事。
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