苗可麗扛北影主持！接受挑戰好好演繹 「6組豪華頒獎嘉賓」曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

2026年第28屆台北電影節頒獎典禮將於7月11日盛大舉行，今（12）日公布台北電影獎頒獎典禮主持人將由演員苗可麗擔綱，同時公布第一波6組頒獎嘉賓名單，首度接下台北電影獎主持的苗可麗，坦言內心充滿恐懼與不可置信，幾經掙扎後，答應的勇氣竟是來自人生的無常，她說：「臣服、接受是我這一年期許自己的改變，來到身邊的一切，接受、感恩並盡全力做好它！我想這是我人生劇本裡重要的篇章，是給我的挑戰，而我相信我可以好好演繹它！」

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苗可麗擔任本屆北影主持人。（圖／北影提供）

談及準備過程，苗可麗表示已回顧歷屆台北電影節頒獎典禮，也大量觀摩各路優秀主持人的風格，深感壓力之餘更加提醒自己：「不辜負北影交付予我的任務。」她透露，最大挑戰在於獨自撐起這場重要典禮，必須研讀大量入圍影片、深入了解每位入圍者，同時絞盡腦汁思考如何讓全場觀眾在緊張之餘也能感受輕鬆愉快的氛圍。對於典禮亮點，苗可麗賣起關子：「我的出現就算沒讓人跌破眼鏡，至少也足以讓人感到新鮮了吧！」現在的她，形容自己「極度緊張，又感覺被愛」。

今年的頒獎嘉賓也星光熠熠，本屆影展大使曾敬驊將攜手電影《大濛》裡的妹妹方郁婷，共同頒發「最佳聲音設計」與「最佳新演員」；蟬聯3屆角逐北影個人獎、本屆又以《死亡賭局》入圍最佳男主角的洪瑜鴻（春風），將與去年北影帝萬洛・隆甘迦搭檔合頒「最佳女主角」；以《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角的翁倩玉，以及億萬監製Vivian徐若瑄則將共同揭曉「最佳劇情長片」；「最佳美術設計」與「最佳動畫片」，將由林予晞、小薰（黃瀞怡）登台揭曉；以電影《左撇子女孩》攜手闖蕩大銀幕的螢幕情侶蔡淑臻與黃鐙輝，頒發「最佳視覺效果」與「最佳男配角獎」；延續《陽光女子合唱團》中默契，安心亞與入圍最佳女配角的孫淑媚，將共同揭曉「最佳原創電影音樂」與「最佳原創電影歌曲」。

曾敬驊（上排左起）、春風、黃鐙輝、翁倩玉（下排左起）、安心亞、孫淑媚擔任頒獎嘉賓。（圖／北影提供）

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