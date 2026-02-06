苗可麗拒接沒把握動作戲 怕受傷影響工作

（中央社記者洪素津台北6日電）演員苗可麗、曾國城今天出席電視台尾牙，苗可麗演過多種戲劇，她表示自己擔子小，沒把握的危險動作堅持拒絕，過往有拍攝溺水戲，縱使有替身也覺得害怕，認為受傷反而影響後續工作。

三立電視台今天舉辦尾牙，活動由夏和熙與木木聯手主持，邀請到超過百位合作藝人，有藍正龍、浩子、曾國城、苗可麗、黃少祺、江國賓、謝承均、亮哲、江宏恩、陳珮騏、王振復、陳小菁等人。其中苗可麗談及拍攝的意外事件，她表示面對自己沒把握的危險動作堅持拒絕，「對劇組來說或許這叫敬業，但我個人覺得不太行，一旦受傷反而會影響後續所有工作」。

廣告 廣告

苗可麗分享自己過往拍攝過溺水戲，雖然水深不算深，且現場有潛水專業人員保護，但內心依然充滿恐懼，所以出於安全考量使用替身；苗可麗也說跳水或跳高類的動作她都無法勝任，真的會很害怕。

談及過年計畫，苗可麗感性表示，今年最重要的就是陪伴父親，也會包數萬元大紅包給父親，而正在外國求學的女兒因為快畢業了，確定不會回台灣過年。

曾國城提及摯友王月去年11月因腦部受傷動手術的狀況，曾國城表示，目前得知王月恢復狀況尚可，只是身體仍相當虛弱、沒有力氣，暫時還無法復工，自己也尚未親自探視，多透過共同好友表達關心。

近期瘦身有成的曾國城在3個月內成功甩掉7、8公斤，體重維持在85公斤已滿2個月，他笑稱現在已經能穿回以前的衣服。（編輯：李亨山）1150206