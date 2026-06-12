苗可麗接北影主持棒 曾敬驊、蔡淑臻當頒獎人

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第28屆台北電影節頒獎典禮12日公布主持人由演員苗可麗擔綱，同時公布第一波6組頒獎嘉賓名單。首度接下台北電影獎主持的苗可麗，坦言內心充滿恐懼與不可置信，幾經掙扎後，答應的勇氣竟是來自人生的無常，她說：「臣服、接受是我這一年期許自己的改變，來到身邊的一切，接受、感恩並盡全力做好它！我想這是我人生劇本裡重要的篇章，是給我的挑戰。」

今年的頒獎嘉賓星光熠熠，包括本屆影展大使曾敬驊將攜手方郁婷共同頒獎；洪瑜鴻（春風）將與去年北影帝萬洛隆甘迦搭檔合頒最佳女主角；以《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角的翁倩玉與徐若瑄則將共同揭曉最佳劇情長片大獎。

另外，林予晞與小薰（黃瀞怡）、《左撇子女孩》中的蔡淑臻與黃鐙輝，《陽光女子合唱團》中的安心亞與孫淑媚也都將擔任頒獎嘉賓；延續台北電影節邀請演員為典禮播放影片進行配音的傳統，今年特別邀請去年以《破浪男女》榮獲台北電影獎最佳新演員的梁湘華擔任典禮配音。