苗可麗接台北電影節主持棒 內心恐懼接受挑戰

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（中央社記者洪素津台北12日電）台北電影節頒獎典禮將於7月11日舉行，典禮主持人由演員苗可麗擔綱，她坦言內心恐懼，但會努力接受挑戰，「這是我人生劇本裡重要的篇章，我相信我可以好好演繹它。」

苗可麗接受第28屆台北電影節頒獎典禮主持人的任務，她透過新聞稿表示，內心充滿恐懼與不可置信，幾經掙扎後，答應的勇氣竟是來自人生的無常，「臣服、接受是我這一年期許自己的改變，來到身邊的一切，接受、感恩並盡全力做好它。」

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談及準備過程，苗可麗表示，已回顧歷屆台北電影節頒獎典禮，也大量觀摩各路優秀主持人的風格，最大挑戰在於獨自撐起這場重要典禮，必須研讀大量入圍影片、深入了解每位入圍者。

對於典禮亮點，苗可麗笑說：「我的出現就算沒讓人跌破眼鏡，至少也足以讓人感到新鮮了吧。」現在的她，形容自己「極度緊張，又感覺被愛」。

除了主持人有看頭，今年的頒獎嘉賓找來本屆影展大使曾敬驊，還有方郁婷、洪瑜鴻（春風）、翁倩玉、徐若瑄、林予晞、小薰（黃瀞怡）、蔡淑臻、黃鐙輝、安心亞、孫淑媚等人。

第28屆台北電影節頒獎典禮將由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電信MOD、Hami Video、四季線上、ELTA OTT、LiTV、ofiii等OTT平台及海外Dish Network同步順播。（編輯：龍柏安）1150612