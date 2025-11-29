苗可麗撲克臉擺臭臉開罵 安心亞海景第一排目睹喊「很爽」

【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》翻拍韓片《美麗的聲音》，導演林孝謙找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希等人同台演出。片中苗可麗飾演嚴肅的戒護科科長，每次一開口就氣勢超強，她笑說：「在電影裡面太多讓人笑讓人哭的地方，偏偏我想笑不能笑、想哭不能哭！你們知道這有多難演嗎？」

苗可麗氣勢強大，在《陽光女子合唱團》演出嚴肅的介護科科長。（圖／壹壹喜喜提供）

其中有一場戲在牢房內幫陳意涵小孩慶生的戲，惹到苗可麗大怒，飾演「阿蘭」的安心亞就在海景第一排，感受最直接的罵人衝擊，還一度討價還價被斥回。她談起這場戲：「現場被可麗姐罵真的很爽，平常在電視上看她罵人就很療癒了，她剛剛就站在我面，還看著我的眼睛，其實真的很舒壓！而且她罵人好順，可以一直被罵沒關係。所以阿蘭試圖討價還價，又不敢太大聲，真的是發自內心很小聲。」

《陽光女子合唱團》安心亞（左）在海景第一排被苗可麗訓斥，內心卻很開心。（圖／壹壹喜喜提供）

苗可麗回憶，有次在片場被翁倩玉的表演深深震撼。她坦言自己原本只停留在「她是歌手、是歌星」的印象，完全忘了對方其實從小就在電視電影環境中成長。真正合作後才發現，翁倩玉的情緒層次與表演張力極為細膩，「我真的嚇到，她每一個情緒都非常有層次。」



苗可麗也因為跟劇組感情好，特別送給大家她很喜歡的能量水瓶，沒想到在殺青那天，翁倩玉特別回贈給她一本個人畫冊。收到畫冊當下非常意外又被溫暖擊中，「因為我自己也很喜歡畫畫，所以這份禮物特別珍貴。」她笑說，翻到封頁看到「dear 可麗」時差點落淚，對方還手寫了一段祝福，「連字都美得像藝術品。」《陽光女子合唱團》將於12月24日至28日搶先口碑場、12月31日全台上映。

苗可麗大讚翁倩玉演技很細膩。（圖／壹壹喜喜提供）

